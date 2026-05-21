Pepe Álvarez (UGT) vaticina que el Papa "va a poner en su sitio" a quienes promulgan la prioridad nacional

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha vaticinado que el Papa León XIV, durante su visita a España, "va a poner en su sitio", para que no hablen en nombre de la religión" a quienes promulgan la llamada de la llamada prioridad nacional.

El dirigente sindical ha abordado esta cuestión en Cuenca, a preguntas de los medios de comunicación sobre la propuesta en esta línea que Vox, que en su opinión es "de estúpidos y de querer engañar a las personas sin ningún tipo de fundamento".

"No hay ninguna posibilidad, afortunadamente, de que el Estado español sea soberano para determinar lo que ellos llaman prioridad nacional y que es racismo y xenofobia, porque la Unión Europea lo prohíbe", ha afirmado.

Álvarez ha apuntado que para sacar adelante estas iniciativas habría que salir de la Unión Europea "y seguramente revisar buena parte de los tratados históricos que tenemos".

Todo eso le parece "absolutamente nefasto, racista e insoportable" y confía en esa posibilidad de que el Papa les "ponga en su sitio", porque tiene "un discurso claro y nítido de defensa del ser humano".

REPROCHES A HUELGA

Álvarez también se ha pronunciado sobre los reproches que se hacen a este sindicato y a CCOO por no convocar una huelga general desde hace tiempo.

En su opinión, lo que pretenden quienes hacen esas manifestaciones "es que hagamos una huelga política para desbancar al gobierno, pero resulta que este es el Gobierno con el que más hemos avanzado en la historia de nuestro país, por lo que sería tirarnos piedras al tejado de los trabajadores y trabajadoras".

El líder sindical, que ha participado en una jornada en Cuenca de UGT sobre el funcionamiento del sindicato y cuestiones relacionadas con la negociación colectiva, también se ha referido a otras cuestiones como la propuesta presentada por Vox en la Comunidad Valenciana para que se les retire "el patrimonio sindical para construir viviendas de trabajadores".

Álvarez ha preguntado a la "extrema derecha" si sabe de cuántas viviendas están hablando y si no les parece razonable "hablar de la acumulación de los fondos buitres, que son sus aliados".

Precisamente, en materia de vivienda, el dirigente ha defendido que "la vivienda no puede servir para todo y menos para esta especulación absolutamente insoportable, que es como una especie de gota de aceite que está llegando al conjunto del territorio".

En su opinión, "hay que ponerle remedio construyendo más vivienda, aplicando las leyes estatales que van en la dirección justamente de limitar esas posibilidades de uso absolutamente privativo y especulativo de la vivienda".

Sobre esta cuestión también ha hablado la secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, que ha abogado porque la vivienda "sea un marcador para la negociación de las mejoras salariales en los convenios".

Finalmente, Álvarez también se ha referido a los últimos accidentes de trabajo en Castilla- La Mancha para volver a exigir la tramitación de una ley de seguridad laboral que ponga el foco en la salud mental.

"Hay muchas personas que no aguantan el estrés como consecuencia de la imposibilidad de desconectar o por la situación que tienen en su trabajo.

Por eso, efectivamente, "hoy hay que volver a exigir que se haga la tramitación de esa ley y que seamos un país que se normalice desde ese punto de vista", ha pedido.

Unos 70 delegados sindicales se han reunido en Cuenca durante dos días en estas jornadas donde UHT ha querido formar a sus representantes en los centros de trabajo.