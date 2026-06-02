Pere Cervantes, Leonardo Padura, Gianrico Carofiglio y Pedro Feijoo optan al premio Tormo Negro Masfarné 2025

Finalistas del premio Tormo Negro Masfarné de novela negra. - CASAS AHORCADAS

CUENCA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El club de lectura de Las Casas Ahorcadas ha dado a conocer los finalistas del premio Tormo Negro Masfarné 2025, que se entrega al mejor libro leído por los 'negritos' de la asociación cultural conquense durante el último curso.

Los candidatos para hacerse con el galardón literario de novela negra son el barcelonés Pere Cervantes con la novela Me olvidé del cielo, el cubano Leonardo Padura con Personas decentes, el vigués Pedro Feijoo con Un fuego azul y el italiano Gianrico Carofiglio con Con los Ojos Cerrados.

Un total de 30 socios han participado en esta primera fase del concurso, en la que podían votar quienes hubieran completado al menos el 80% de las 19 novelas que se han leído durante el curso.

Cada uno de ellos podía proponer hasta tres nombres y, resultado de este proceso, han salido los cuatro finalistas, que aspiran a enriquercer con el Tormo Negro Masfarné su palmarés de premios literarios, según ha informado el club de lectura en nota de prensa.

Todos los candidatos cuentan con premios importantes en su cartera. Por ejemplo, Pere Cervantes ha ganado el Cartagena Negra y el Letras del Mediterráneo, Pedro Feijoo recibió el San Clemente Rosalía-Abanca de novela gallega, Gianrico Carofiglio cuenta en su palmarés con el Bancarella y el Premio Vittorio De Sica de literatura y Leonardo Padura ha sido honrado con el Princesa de Asturias de las Letras.

Los miembros de Las Casas Ahorcadas leerán durante el verano las novelas finalistas y será en septiembre, con el inicio del curso, cuando se dará a conocer el ganador, que recibirá un premio en metálico de 1.500 euros, cortesía de la empresa de material eléctrico Masfarné. Además, el galardonado será el encargado de dar el pregón de la próxima edición del festival de novela negra de Las Casas Ahorcadas.

El premio Tormo Negro Masfarné se entrega desde 2011 y en su palmarés aparecen los nombres de Lorenzo Silva, Joe Álamo, Víctor del Árbol, Alexis Ravelo, Domingo Villar, Carlos Bassas, Nieves Abarca y Vicente Garrido, Carlos Augusto Casas, Toni Hill, Bernard Minier, Aro Sainz de la Maza, Claudia Piñeiro, Arantza Portabales, Jota Linares y Fernando Benzo.