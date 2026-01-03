Peridis presentará su último libro el próximo día 15 en Toledo, arropado por Barreda y Fuentes Lázaro

Cartel de la presentación del último libro de Peridis que tendrá lugar en la Biblioteca de C-LM. - BIBLIOTECA C-LM

TOLEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

José María Pérez González, más conocido como Peridis, va a presentar su último libro 'El tesoro del convento caído' el próximo 15 de enero en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, ubicada en Toledo.

En este libro, Peridis, con su peculiar estilo, bienhumorado y sabio, con una pizca de fantasía y mucho sentido del humor, el pequeño José María realiza un repaso vital desde su infancia rural en la montaña palentina durante la posguerra.

Sobre todo, ofrece un homenaje a todas aquellas personas que ayudaron y se dejaron ayudar, que cambiaron su vida a la vez que participaban en la restauración de monumentos y comarcas, destaca la biblioteca.

Acompañarán al autor el expresidente regional, José María Barreda, y Jesús Fuentes Lázaro, primer presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero en su etapa preautonómica.

La cita tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en la Sala de Conferencias. La entrada es libre hasta completar aforo.

SOBRE EL AUTOR

Peridis es arquitecto, dibujante, divulgador del patrimonio cultural y escritor.

Además de las viñetas que publica en El País desde la fundación de este periódico, es colaborador en el programa Aquí la Tierra de TVE y en 'A vivir que son dos días' de la Cadena Ser.

También en TVE dirigió y presentó el documental 'Las claves del románico'. Entre otras muchas distinciones, es doctor honoris causa por las universidades de Valladolid y Alcalá de Henares y recibió el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2018.

Es autor de diversos libros sobre humor, sátira política y divulgación de arte como' La luz y el misterio de las catedrales' (2012) y 'Hasta una ruina puede ser una esperanza' (2017), entre otros.

En 2014 obtuvo el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio con 'Esperando al rey'. En 2016 publicó 'La maldición de la reina Leonor' y en 2018 culminó su Trilogía de la Reconquista con 'La reina sin reino'. En 2020 recibió el Premio Primavera de novela por 'El corazón con que vivo'. En 2023 publicó 'El Cantar de Liébana'.