Las pernoctaciones hoteleras en Castilla-La Mancha suben un 8% en agosto, mientras los precios lo hacen un 3,49%

TOLEDO 23 Sep. (EUROP APRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha en agosto aumentaron un 8% en comparación con el mismo mes del año anterior ,tras salir de tasas negativas y sumar un total de 413.078 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 5,59% más de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 230.418 viajeros. Por nacionalidad, 192.609 eran residentes en España, el 83,59%, mientras que 37.808 (16,41%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 6,6% y los extranjeros aumentaron un 0,5%.

Del total de pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 349.081 las realizaron residentes en España (un 84,51%), mientras que 63.997 (15,49%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 71,97 euros, lo que representa una subida del 6,1% interanual. En general, los precios subieron un 3,49% respecto al año anterior en Castilla-La Mancha.

En total, en la región se alcanzó en agosto una ocupación del 38,65% y el sector hotelero empleó a 3.410 personas (un incremento del 8,2% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55%, seguida de Canarias (82,61%) y País Vasco (79,09%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (38,65%), Extremadura (45,11%) y Madrid (55,26%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64%) en agosto junto a Cataluña (18,29%) y Andalucía (15,74%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22%) y en Murcia (+10,12%). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del 1,49%.