Las pernoctaciones hoteleras en C-LM crecen un 15,5% en marzo y salen de tasas negativas con 327.238 operaciones

Archivo - Hotel en Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha en marzo subieron un 15,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 327.238 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 14,47% más de turistas en marzo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 191.752 viajeros. Por nacionalidad, 164.008 eran residentes en España, el 85,53%, mientras que 27.744 (14,47%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 18,4% y los extranjeros se redujeron un 4,2%.

Del total de pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 274.188 las realizaron residentes en España (un 83,79%), mientras que 53.050 (16,21%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 73,49 euros, lo que representa una subida del 9,7% interanual. En general, los precios subieron un 6,67% respecto al año anterior en Castilla-La Mancha.

En total, en Castilla-La Mancha se alcanzó en marzo una ocupación del 32,22% y el sector hotelero empleó a 3.063 personas (un incremento del 3,9% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,93%, seguida de Madrid (58,77%) y Comunitat Valenciana (54,3%), mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, (30,36%), Galicia (30,81%) y Castilla-La Mancha (32,22%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (26,65%) en marzo junto a Andalucía (17,1%) y Cataluña (14,86%).