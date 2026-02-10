Persisten las lluvias en C-LM, que mantiene activado el Pricam y con la vista puesta en los arroyos y ríos

El jefe del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, en la crecida del río Alberche a su paso por Escalona - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias persisten en Castilla-La Mancha, que mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), y continúa con la vista puesta en los arroyos y ríos, que estos días han sufrido crecidas como consecuencia de la borrasca Leonardo y Marta que azota estos días el país.

En Albacete, la capital mantiene su dispositivo para gestionar las incidencias causadas el lunes por las inundaciones del subsuelo y que afectaron a viviendas y comercios. Las lluvias constantes en la Sierra de Alcaraz afectaron el caudal del canal de María Cristina, que cruza soterrado parte de la ciudad, colapsando la red de colectores pluviales y desbordando desagües y sumideros.

El equipo municipal activó el plan de emergencia Platemun para coordinar actuaciones, requerir a la Confederación Hidrográfica del Júcar que tome medidas para controlar el caudal de agua y desplegar todos los efectivos posibles en colaboración con el Sepei y los voluntarios de Protección Civil. Este martes por la mañana, el Ayuntamiento aún no ha cuantificado el número total de viviendas y locales afectados.

En el resto de la provincia, la subdelegación del Gobierno ha confirmado que la circulación se ha restablecido con normalidad en todas las carreteras que quedaron afectadas por desprendimientos provocados por la fuerza del viento.

EL RÍO HENARES EN GUADALAJARA

El río Henares mantiene este martes el nivel de alerta naranja a su paso por Guadalajara, sin que se hayan registrado cambios significativos en la evolución del caudal con respecto a la jornada anterior, según ha informado el Ayuntamiento a Europa Press.

Así, la situación permanece estable tras el descenso registrado a comienzos de semana, después del episodio de lluvias intensas asociado a la borrasca Leonardo.

Pese a la ausencia de novedades, el Consistorio mantiene activado el Plan Territorial Municipal de Emergencias (Platemun) en fase de alerta, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada ante cualquier eventualidad. Asimismo, continúa operativo el dispositivo de seguimiento y vigilancia del río, en coordinación con los servicios de emergencia.

En este contexto, se mantiene la presencia de la Policía Local a lo largo de todo el cauce del Henares en el término municipal, desde la Ronda Norte hasta el polígono del Henares, como medida preventiva. Además, permanecen también cerrados los accesos al parque fluvial para garantizar la seguridad de los ciudadanos, mientras se sigue monitorizando de forma permanente la evolución del caudal.

En Talavera, su alcalde, José Julián Gregorio, ha explicado que aunque la situación "ha mejorado" en algunas calles en la ciudad, la mayor complicación sigue persistiendo en Entretorres, que permanece como "punto crítico" y donde los servicios de emergencias "continúan trabajando sin descanso y con todos los recursos a su alcance".

Gregorio ha reiterado que tanto para hoy como para mañana se prevén intensas lluvias y continúa realizándose el achique de agua "a la mayor celeraidad posible", a la sazón de más de 20.000 litros de agua al minuto y más de 1 millón de litros de agua a la hora".

El alcalde sigue insistiendo en que la situación de la ciudad "es delicada" y deriva de la gran cantidad de agua procedente de la Sierra de San Vicente que está nutriendo a los arroyos que transcurren por debajo de la ciudad "que han aumentado notablemente su caudal".

No obstante, ya se han podido abrir al tráfico algunas calles como Cristo, Mula, Carmen, Charcón, y San Esteban. Continúan inundadas las calles Entretorres, Hilanderas y Grisetas. En estos momentos permanecen cortadas al tráfico las siguientes vías: calle Entretorres, Hilanderas, y Grisetas. Desde Servicios Generales se han reparido un total de 3.300 sacos de tierra.

El Tajo a su paso por Toledo continúa en nivel rojo y no se descarta un crecimiento en las próximas horas del nivel del río, aunque, "si llega a suceder", será un ascenso paulatino y no "repentino", tal y como ha señalado el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

A preguntas de los medios en una visita a una exposición en la ciudad, ha señalado que este lunes por la noche ha bajado el nivel del río poniendo el acento en que las previsiones meteorológicas de esta semana "son más favorables", ya que las lluvias "van a ser menos intensas" y "el viento no va a soplar con tanta fuerza como la pasada semana".

"El río y el cauce natural del río Tajo a su paso por Toledo es posible que pueda seguir creciendo", ha remarcado el alcalde, quien ha recordado las medidas de precaución de la población para no sobrepasar los límites de las zonas con más riesgo, delimitadas por bomberos, Protección Civil o Policía.

Por la noche se suelen "experimentar los movimientos más importantes" en el Tajo, y en la noche de este lunes ha descendido el nivel en relación a lo que fue el fin de semana, ha afirmado Velázquez.

En Cuenca, el Ayuntamiento mantiene cerrados los accesos al río Júcar e instan a la ciudadanía a respetar la señalización, ya que el caudal del Júcar ha vuelto a alcanzar el nivel naranja al sobrepasar los 110 m3/s, según las mediciones de la Confederación Hidrográfica.

CIUDAD REAL

En la provincia de Ciudad Real, aunque preocupa algo menos que la semana pasada, continúan muy pendientes de la evolución del Bullaque tras el desembalse del pantano de la Torre de Abraham, el embalse más grande de la provincia.

Las lluvias de esta jornada también tienen en alerta a municipios como Malagón y Fernán Caballero, los cuales han sufrido daños en los últimos días a consecuencia de los desbordamientos del río Bañuelos, así como de varios arroyos que discurren por sus términos municipales.

Concretamente, el alcalde de Malagón, Adrián Fernández, ha solicitado una reunión urgente con la Conferencia Hidrográfica del Guadiana tras el desbordamiento del Bañuelos y de los arroyos Cambrón y Laguna.

El tren de borrascas que ha atravesado la península en las últimas semanas ha tenido también un efecto positivo, el notable incremento de las reservas de agua en los embalses.

En la cuenca del Guadiana, destacan los embalses de la Torre de Abraham, Gasset y Vicario, que se sitúan muy cerca de su máxima capacidad y continúan desembalsando debido a los aportes que siguen recibiendo.

Por su parte, en la cuenca del Guadalquivir, los embalses de Montoro y La Fresneda han alcanzado ya el 100% de su capacidad.

En cuanto a incidencias, las lluvias acumuladas mantienen varias carreteras cortadas al tráfico como consecuencia de desbordamientos, balsas de agua y desprendimientos.

En concreto, continúan afectadas la CR-413 a su paso por Pozuelos de Calatrava, la CR-711 en Fernán Caballero, las carreteras CR-721, CR-7211 y CR-7221 en el término municipal de Piedrabuena, así como la CR-4148 en Alamillo y la CR-7223 en la pedanía de El Torno.