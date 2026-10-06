Una persona amenaza a varios sanitarios con un hacha en el centro de salud de Casas-Ibañez (Albacete), según CCOO

Centro de salud en Casas Ibáñez - EUROPA PRESS/GOOGLE

ALBACETE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha denunciado "el último episodio violento" que se vivió este lunes en el centro de salud de Casas-Ibáñez (Albacete) "al irrumpir en su interior un hombre armado con un hacha con la que amenazó a varios sanitarios cuando procedían a atenderle".

Tal y como informa el sindicato en un comunicado, "esta persona deambuló por la zona de urgencias y la zona de dormitorios del personal de guardia dando golpes en las paredes con el arma lo que obligó a los profesionales que en ese momento estaban en el centro a esconderse en las habitaciones".

Aunque se llamó "rápidamente a los servicios de emergencias", la Guardia Civil tardó más de dos horas en llegar, porque en ese momento se encontraba fuera de la localidad, por lo que los primeros en personarse en el centro fueron los bomberos.

Cuando éstos llegaron, el hombre ya se había marchado del centro y el personal pudo salir, ha señalado el sindicato.

No es el primer incidente de este tipo que sufren los pacientes y personas trabajadoras del centro de salud de Casas-Ibañez "ya que el pasado año otro individuo irrumpió en el centro, armado con una catana, y tuvieron que intervenir miembros del GEO".

En aquel momento se presentaron fotografías de lo acontecido a la gerencia para solicitar la presencia de un guardia de seguridad estable, medida que se denegó.

El personal sanitario asegura sentirse indefenso "ante este tipo de situaciones y en un estado de ánimo alterado tras lo vivido ayer".

MEDIDAS ADECUADAS

Por eso desde CCOO exigen que este problema sea abordado como un riesgo laboral más y se evalúe su impacto para implementar las medidas adecuadas.

"Cualquier agresión, física o verbal, constituye un grave riesgo para la integridad física y el bienestar psicológico del personal que trabaja en entornos sanitarios por lo que pedimos tolerancia cero y más protocolos de actuación en estos casos".

CCOO ya ha solicitado en varias ocasiones en el comité de seguridad y salud la presencia de un vigilante de seguridad en consultorios como este.

Ante el anuncio por parte del Sescam de la creación de una plaza de director de seguridad, para coordinar las actuaciones en esta materia, el sindicato pide que sus funciones sirvan realmente para identificar las situaciones de riesgo y dar soluciones efectivas en los lugares de trabajo donde se producen.