Una persona detenida Albacete por un presunto delito de extorsión tras una denuncia en Valladolid

ALBACETE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha procedido a la detención de una persona en Albacete como presunta responsable de un delito de extorsión, en el marco de una investigación desarrollada en colaboración con agentes de la Policía Nacional en Valladolid.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en dependencias de la Policía Nacional en Valladolid por un hombre que, tras contactar a través de una red social con una mujer con la intención de contratar servicios de naturaleza sexual, comenzó posteriormente a recibir llamadas y mensajes intimidatorios de una persona que se identificaba como responsable de seguridad de la mujer, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

El supuesto extorsionador exigía, según recoge la investigación policial, el pago de distintas cantidades de dinero bajo amenazas de localizar el domicilio de la víctima y causarle un grave perjuicio si no satisfacía las cantidades reclamadas.

Como consecuencia de estas amenazas, la víctima llegó a realizar diversos pagos y transferencias bancarias por un importe total de 6.280 euros.

Las gestiones realizadas permitieron identificar al ahora detenido como uno de los presuntos colaboradores necesarios para la consumación de la extorsión, al ser titular de una cuenta bancaria en la que la víctima llegó a ingresar 1.600,00 euros.

Otras ocho personas en distintos puntos de la geografía española han sido también identificadas por la investigación policial como 'mulas bancarias', recibiendo también transferencias del dinero de la víctima en cuentas de su titularidad, a cambio de un pequeño porcentaje.

Una vez determinada la residencia del investigado en la provincia de Albacete, los agentes realizaron las gestiones necesarias para su localización y posterior detención como presunto autor de un delito de extorsión.