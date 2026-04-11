El personal de las Escuelas Infantiles de C-LM, a la huelga el 7 de mayo para reclamar condiciones laborales "dignas"

Archivo - Juegos y material educativo en una Escuela Infantil. Foto de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TOLEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) de Castilla-La Mancha, con el apoyo del sindicato CGT, ha convocado una jornada de huelga y de movilizaciones para el miércoles 7 de mayo, a fin de denunciar la "falta de atención institucional" hacia el primer ciclo de Educación Infantil y reclamar condiciones laborales dignas para sus profesionales en toda la región.

Bajo el lema 'Por una educación de calidad y condiciones dignas', las educadoras castellanomanchegas se suman a la movilización estatal para exigir que esta etapa deje de ser tratada como un servicio asistencial y se reconozca plenamente su carácter educativo, informa la plataforma.

En su tabla de reivindicaciones este colectivo incluye la reducción de las ratios por aula para garantizar una atención de calidad: tres bebés por educadora -- cinco niños y niñas de 1 a 2 años y seis de 2 a 3 años--, así como la inclusión obligatoria de una segunda profesional en cada aula para asegurar el bienestar, la seguridad y el desarrollo pedagógico del alumnado de 0 a 3 años.

De igual modo, inciden en la necesidad de reforzar los recursos y el personal cualificado para atender al alumnado con Necesidades Educativas Especiales, garantizando una inclusión real, y reclaman el reconocimiento de su labor como profesionales cualificadas, formadas como Técnicos Superiores en Educación Infantil o Maestras.

De ahí que demanden el reconocimiento como personal docente y salarios dignos "que acaben con la precariedad del sector", equiparar el funcionamiento en todos los aspectos de todas las escuelas infantiles de la región, independientemente de su titularidad --Junta de Comunidades, Diputación, Ayuntamientos o gestión privada--, y un incremento de la inversión destinado al mantenimiento de espacios seguros y al acceso universal y gratuito.

MOVILIZACIONES

En cuanto a las movilizaciones, tendrán lugar a las 12.00 horas del 7 de mayo frente las delegaciones provinciales de Educación, y a las 18.00 horas en la plaza de Zocodover de Toledo; en la plaza Mayor de Ciudad Real; en la plaza del Altozano de Albacete; en la plaza de España de Cuenca, y en la plaza Mayor de Guadalajara.