Personal sanitario que viajaba en uno de los trenes prestó servicio tras el accidente: "Han salvado vidas"

Accidente de ferrocarril en Urda (Toledo). - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 28 (EUROPA PRESS)

Un portavoz de la Guardia Civil, Ramón Cuenvas, ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación para relatar los primeros momentos vividos tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda y que se ha saldado, por el momento, con 68 fallecidos.

Para las primeras tareas de atención, ha dicho, se ha contado con la labor de personal sanitario que viajaba en uno de los trenes. "Gracias a ellos se han montado equipos improvisados y se han podido salvar vidas de muchas personas 'in situ'".

Según su relato, los primeros en llegar han sido dos patrullas de Seguridad Ciduadana de la Comandancia de Toledo, y una tercera del Seprona desde Los Yébenes.

"Lo que han encontrado ha sido un escenario catastrófico con unas dimensiones enormes", ha apuntado, señalando cómo la primera maniobra ha sido "avisar al resto de cuerpos de emergencia para montar el despliegue y montar las labores de rescate y evacuación".

La prioridad ha sido "el rescate de personas atrapadas y auxilio para evacuarlos lo más rápido posible a centros sanitarios".

"A partir de ahí, señala, "ha habido despliegue de más de 200 efectivos de Guardia Civil" que han comenzado por evacuar las vías de acceso al lugar del accidente para favorecer las evacuaciones, al tiempo que se ha solicitado despejar los caminos hacia los centros hospitalarios.