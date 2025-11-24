Pesidente de FAPE invita en Cuenca a los futuros periodistas a "desechar las redes sociales como medio de información"

CUENCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha inaugurado en la Facultad de Comunicación de Cuenca el foro 'La Unión Europea, potencia global', donde ha aprovechado para recordar a los futuros periodistas su responsabilidad "para que se cumpla el derecho de los ciudadanos a recibir información" y hacer frente "a los bulos que corren por las redes sociales".

En ese sentido, el presidente de FAPE ha invitado a estos alumnos a "desechar la redes sociales como medio de información, porque eso no es periodismo".

Europa, la autonomía energética y la importancia de las redes eléctricas en el medio rural son algunas de las cuestiones que se han abordado en este foro organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en la Facultad de Comunicación del Campus de Cuenca.

El presidente de FAPE ha comentado la importancia de que una actividad de este tipo se haga fuera de Madrid, ya que da visibilidad "a la oportunidad de hacer periodismo fuera de la capital".

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha señalado en la inauguración de la jornada que esta es la primera interacción que tiene la Universidad regional con la federación de periodistas y considera además que la cuestión europea "es un tema de máxima actualidad y todo lo que se debate puede ser de gran importancia para nuestros estudiantes".

Periodistas, profesores de universidad y politólogos se han dado cita en esta jornada que ha entrado en varios temas de actualidad y que ha contado con el patrocinio de Iberdrola.