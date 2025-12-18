El PIB de C-LM ha aumentado de 6.805 a 53.929 millones de euros desde que España entró en la UE en 1986

Archivo - Bandera de la Unión Europea (UE). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha ha aumentado desde 1986 de los 6.805 millones de euros a los 53.929 millones de euros, mientras que su población ha crecido en el mismo periodo de 1.675.715 personas hasta los 2.104.433 personas.

Así consta en los datos del INE recopilados por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en el marco de la iniciativa 'Desde 1986' que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

Asimismo, según estos datos, la evolución de la población europea en la comunidad autónoma también se ha incrementado pasando de las 2.380 personas que había en 1998 a las 74.061 personas que había en 2022, lo que supone un incremento del 3.011%.

Dado que la población total de la región era en 2022 de 2.053.328 personas, los ciudadanos de la UE --excluida España-- representaban el 3,6% del total de la población castellanomanchega.

TURISMO EUROPEO EN C-LM

Según el INE, Castilla-La Mancha recibió en 2022 a 200.063 turistas y, según el Gobierno de Castilla-La Mancha, el 51,6% de los turistas extranjeros alojados en hoteles durante 2022 procedían de países de la UE.

Entre los principales emisores europeos en la Comunidad Autónoma destacan: Francia, con un 13,6%; Portugal, con un 8,3%; Italia, con un 6,8%; Alemania, con un 5,9% y Países Bajos, con un 3,7%.

Asimismo, según la Universidad de Castilla-La Mancha, en el segundo cuatrimestre del curso 2024/25 se recibieron 826 estudiantes extranjeros en la Comunidad Autónoma, mientras que 808 estudiantes participaron en programas de movilidad internacional.

Dentro del programa Erasmus, destacan Italia y Francia como principales países de origen. En cuanto a los destinos europeos elegidos por el estudiantado saliente, destacan Italia, Portugal y Polonia.

MATRIMONIOS ENTRE ESPAÑOL Y DE OTRA NACIONALIDAD EUROPEA

Además, según datos del INE, en 2024 se registraron en Castilla-La Mancha 262 matrimonios en los que uno de los cónyuges era español y el otro tenía nacionalidad de otro país europeo.

En estos casi 40 años de la entrada de España en la UE también hay una impronta en la Comunidad Autónoma debido a la Política Agraria Común (PAC). Así, en 2023, el Gobierno de Castilla-La Mancha abonó 663 millones de euros en ayudas de esta política.

Asimismo, en junio de 2025, se anunció el pago de 100 millones de euros de la campaña PAC 2024, beneficiando a más de 83.000 perceptores. Ese mismo mes se comunicó el abono de ayudas agroambientales por más de 44 millones de euros a 8.400 beneficiarios.

'DESDE 1986'

En contexto, esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

Este proyecto pretende demostrar también que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces imaginamos. Por eso, en este 40 aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.