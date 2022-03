Picazo exige la comparecencia del consejero de Sanidad ante las "graves carencias" del Hospital de Toledo en pediatría

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha mostrado su profunda preocupación ante la "insuficiente calidad asistencial" en los servicios que se prestan a los niños en el Hospital de Toledo, "una infraestructura anunciada a bombo y platillo por el gobierno de Emiliano García-Page y que sin embargo tiene unas carencias inaceptables pese al ejemplar esfuerzo del personal sanitario".

Por ello ha exigido la comparecencia del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en las Cortes. "Tiene muchas explicaciones que dar, no ya a nosotros sino a toda la ciudadanía y especialmente a las familias afectadas. No podemos conformarnos con una sanidad de este nivel".

La dirigente naranja ha denunciado problemas en los servicios de Oncología Pediátrica y de Cirugía Pediátrica. Sobre Oncología, Picazo ha subrayado que las familias de los niños con cáncer no tienen posibilidad de acceder a los servicios que asociaciones como Afanion prestan, como el de psicología o el de acompañamiento, y que los padres no disponen ni tan siquiera de espacio suficiente para poder acompañar a sus hijos.

Por otra parte, ha lamentado la "escasez de recursos en cirugía pediátrica", revelando que el hospital solo cuenta con tres cirujanos, lo que implica retrasos de las operaciones, derivaciones a otros centros y saturación de los profesionales. Por si esto fuera poco, la cobertura de móvil en el interior del edificio es nula.

"EL ENÉSIMO INCUMPLIMIENTO DE PAGE"

Esta situación, añade, se suma al hecho de que el Gobierno autonómico sigue sin poner en marcha las unidades de cuidados paliativos pediátricos comprometidas.

Ciudadanos recuerda que el pasado noviembre de 2020, hace un año y medio, se aprobó por unanimidad en las Cortes una iniciativa del partido naranja para crear este servicio, del que a día de hoy no se tienen noticias.

"Esto no se puede consentir, estamos hablando del dolor de muchas familias. Podemos soportar la propaganda y las promesas incumplidas de García-Page en muchos otros ámbitos, pero no cuando hablamos de niños en situaciones muy graves de salud. Es una vergüenza y no podemos conformarnos con un presidente que incumple sus obligaciones más básicas", ha denunciado Picazo.