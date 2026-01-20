Piden 10 años de cárcel para un hombre acusado de encerrar durante días a su mujer en su casa de Tarancón

Archivo - Audiencia Provincial de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cuenca pide diez años de prisión para A.E.A., acusado de delitos contra la integridad moral, detención ilegal, lesiones y amenazas en el ámbito de la violencia de género. El juicio arrancará este miércoles, 21 de enero, en la Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de acusación. A.E.A. con ánimo de menoscabar la integridad moral de su mujer B. ha cometido reiterados actos tanto de violencia física como psíquica durante los últimos meses de relación, desde que ella llegara a Tarancón para vivir con él.

"Sucia, no vales para nada, vete de casa que no te quiero más", es una de las expresiones que utilizaba el acusado, que no dejaba a su pareja aprender el castellano ni relacionarse con nadie, siempre según la versión de la Fiscalía.

En septiembre de 2024, nada más llegar a España, en el domicilio común de ambos en Tarancón, el acusado golpeó a su mujer, propinándole varios bofetones en la cara, sin que conste que le causara lesión.

Igualmente, durante todo el tiempo de estar en España, con ánimo de amedrentarla, le manifestaba que "la iba a echar de la casa para que viviera en la calle y tuviera que pedir limosna".

Finalmente, el acusado, en las últimas semanas de la relación, controló en todo momento la libertad de movimientos de su mujer. Le impedía salir al exterior y la dejaba encerrada en el domicilio cuando el acusado debía ausentarse, sin llaves y sin posibilidad alguna de salir del mismo.

Esta situación se prolongó durante varios días hasta que el 10 de febrero de 2025, tuvo que ser rescatada por los bomberos de Tarancón de su domicilio. Al día siguiente, el acusado fue detenido y desde entonces se encuentra en prisión provisional.

La Fiscalía pide seis años por el delito de detención ilegal, uno por las lesiones, otro por las amenazas y dos por un delito contra la integridad moral.