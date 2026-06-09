Este miércoles juzgan en Cuenca al acusado de abusar sexualmente de su sobrina menor para el que piden 21 años cárcel

CUENCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cuenca juzgará este miércoles, 10 de junio, a J.G.C., acusado de un delito de abuso sexual continuado a su sobrina cuando esta tenía entre 8 y 12 años, delito por el que la Fiscalía solicita un total de 21 años de prisión.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, J.G.C., residió entre 2011 y 2015 en el mismo edificio de viviendas que su hermano y la familia de este último.

Durante ese periodo, J.G.C. habría abusado de forma continuada de su sobrina, comenzando los abusos cuando esta contaba con 8 años, hasta que la víctima contaba con 12 años.

Siempre según el escrito de la Fiscalía, el acusado, profesor de secundaria y bachillerato de profesión, empleaba como excusa el dar clases particulares a A. para proceder a sus abusos.

Tras este periodo extendido de cuatro años de abusos sexuales continuados, en verano del año 2020 cuando A. tenía 17 años de edad habría coincidido con su tío en el ascensor del edificio el que vivían, momento en el cual el acusado sin consentimiento de A. y de forma sorpresiva le toco los pechos el culo y la vagina zafándose de ello la declarante al llegar al rellano del piso donde A. se bajó continuando el acusado en el ascensor hasta el piso en el que vivía.

La víctima denunció estos hechos en diciembre de 2024, apuntando que durante todo este tiempo ha presentado lesiones psíquicas consistentes en estres postraumático grave y que han precisado para su curación además de una primera asistencia facultativa de tratamiento médico psicológico posterior.

Según la Fiscalía hechos relatados son constitutivos de dos delitos diferenciados de abuso sexual continuado, así como un delito de lesiones, por los que pide un total de 21 años de privación de libertad para el acusado.

Asimismo, solicita una inhabilitación especial por 25 años para cualquier profesión que involucre contacto con menores, así como 25 años de orden de alejamiento de la víctima, para la que, además, solicita una indemnización en concepto de resposabilidad civil de 124.975 euros.