Piden 24 años para un acusado de agresión sexual continuada a una menor en Cuenca

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para M.O.V.P., acusado de agresión sexual continuada a una menor de su núcleo familiar, a la que presuntamente violó por primera vez cuando ella apenas tenía cinco años, en el juicio que se celebrará el próximo 25 de mayo en la Audiencia Provincial de Cuenca.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía consultado por Europa Press, todo comenzó en las navidades de 2012 en el domicilio del hermano del acusado, que guiado por el ánimo de satisfacer su apetito sexual y aprovechándose de la relación familiar y de la confianza generada", llevó a la menor, de cinco años, al baño del domicilio, practicándole la menor una felación.

Siete años después, en las navidades de 2019, M.O.V.P., estuvo una semana y media en este domicilio familiar. Durante las horas nocturnas, siempre según la versión de la Fiscalía, el acusado se llevaba a la niña, de doce años, a la cocina, donde la penetraba vaginalmente.

Esta situación, según la acusación, tuvo lugar cada una de las noches en las que el acusado permaneció en el domicilio familiar. Finalmente, el 11 de agosto de 2021, sobre las 21 horas la chica, de 14 años de edad, recibió una videollamada de M.O.V.P., "a lo largo de la cual el acusado le mostró reiteradamente su cuerpo desnudo y su miembro de forma lasciva".

Los hechos fueron denunciados el 12 de agosto de 2021 y por todos ellos la víctima ha requerido tratamiento psicológico. El acusado se enfrenta a sendos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, uno de ellos continuado, y a un tercero de exhibicionismo, por los que se piden once, doce y un año de prisión, respectivamente.

También se enfrenta a penas de 8 años de libertad vigilada y 20 de inhabilitación para trabajar con menores por cada uno de los dos delitos de agresión y podría ser condenado a pagar a la víctima una indemnización de 20.000 euros.