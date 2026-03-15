Piden 25 años de cárcel para el temporero acusado de retener y violar a otra joven temporera en Albacete en 2024

Archivo - Palacio de Justicia de Albacete. - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

ALBACETE 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzga este lunes, 16 de marzo, y el martes, 17 de marzo, a A.F.V., acusado de un delito continuado de agresión sexual contra B., con la que compartía vivienda de temporeros agrícolas, durante el verano de 2024.

Según relata el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, A.F.V., temporero procedente de Rumanía, residió durante unos meses en Albacete mientras trabajaba en faenas agrícolas de temporada, en un inmueble alejado del núcleo urbano de Albacete, compartido con otros trabajadores del campo, entre ellos la víctima B., que contaba con 22 años de edad en el momento de los hechos.

Durante el mes de agosto, aprovechando que los otros trabajadores que residían en el inmueble se habían marchado de vuelta a Rumanía durante el periodo estival, quedando el acusado y la víctima solos en el inmueble, A.F.V. habría agredido en reiteradas ocasiones a B.

Así, hacia mediados de agosto, el acusado solicitó a la víctima relaciones sexuales, negándose esta. El 22 de agosto, sobre las 22.00 horas, el procesado habría accedido al dormitorio de B., arrebatándola el móvil, propinándole varias bofetadas y agrediéndola sexualmente.

Durante la agresión sexual, el acusado, siempre según el relato de la Fiscalía, habría amenazado a la víctima con ir a por una pistola en caso de que no permaneciese en silencio.

Las agresiones sexuales se habría sucedido las siguientes noches. El miércoles 21 de agosto, el acusado irrumpió en el dormitorio a pesar de haber cerrado ella con un candado la estancia, haciendo uso nuevamente de agresiones físicas y amenazas para forzarla sexualmente.

Habría vuelto a agredirla el jueves 22, así como en varias ocasiones a lo largo viernes 23 de agosto, siempre valiéndose de la violencia y la intimidación a la víctima.

En cada una de las ocasiones, B. habría pedido al acusado que la dejase, incluso ofreciéndole dinero a cambio de que depusiese su actitud. Además, durante todo ese tiempo, la víctima permaneció encerrada en su dormitorio.

En la última fecha, según relata el escrito de acusación, el acusado, sabedor de que se aproximaba el regreso de varias de las personas que habitaban el inmueble, manifestó a B. que "iba a ser la última noche que iban a estar solos" y que "se lo iba a pasar muy bien".

Durante los hechos, B., consciente de que antes de cada agresión sexual le arrebataba el móvil, y previendo un comportamiento similar, dejó el dispositivo grabando un audio.

Tras el regreso de los compañeros de piso, B. se personó en dependencias policiales en fecha de 26 de agosto de 2024 formulando la denuncia de los hechos. Seguidamente, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención del acusado, que ha permanecido en prisión provisional por esta causa desde el 30 de agosto de 2024.

Según la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, por el que solicita una pena de 20 años de prisión, así como un delito de detención ilegal, por el que solicita 5 años de prisión.

Además, reclama una medida de libertad vigilada durante 10 años posterior a la pena privativa de libertad, así como el pago de una indemnización de 20.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.