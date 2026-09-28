Piden 46 años de cárcel para el acusado de matar a dos empresarios de Manzanares y ocultar sus cuerpos en pozos

Archivo - Audiencia Provincial de Ciudad Real. Palacio de Justicia. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará con jurado popular, entre los días 5 y 15 de octubre, a A.C.V., de 52 años, acusado de asesinar a dos empresarios de Manzanares en dos episodios ocurridos con tres años de diferencia.

Según sostiene la Fiscalía, en ambos casos el acusado se habría apoderado de importantes cantidades de dinero de las víctimas y habría contado después con la colaboración de otro hombre para ocultar los cadáveres en pozos.

Junto a él se sentará en el banquillo G.R.E., de 77 años, acusado de colaborar en ambos crímenes.

La Fiscalía solicita para el primero 46 años de prisión, 23 por cada asesinato, mientras que para el segundo reclama un total de 19 años, nueve años y seis meses por cada crimen, al apreciar en su caso la atenuante de confesión.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el primero de los crímenes se remonta al 19 de junio de 2019. El principal acusado mantenía una relación de amistad con un empresario de Manzanares, que ya le había prestado en dos ocasiones 10.000 y 14.380 euros, cantidades que no le había devuelto.

Pocos días antes de su muerte, el acusado había intermediado además en la venta de un Mercedes propiedad del empresario por 14.000 euros. El comprador entregó ese dinero al acusado para que se lo hiciera llegar al propietario del vehículo.

Según la Fiscalía, ambos se citaron en una nave de Manzanares. Allí, el empresario le reclamó los 14.000 euros de la venta del coche y el acusado, que atravesaba problemas económicos, acabó presuntamente con su vida de forma violenta y se quedó con el dinero.

DESCUARTIZADO Y OCULTADO EN DOS FINCAS

Después del crimen, el principal acusado habría llamado al otro procesado, que acudió hasta la nave. La Fiscalía sostiene que ambos descuartizaron el cadáver, separando el torso de la cabeza y las extremidades.

Después trasladaron los restos a dos lugares distintos. El torso fue llevado a una finca de Manzanares, donde habría sido quemado en una chimenea, mientras que la cabeza y las extremidades fueron introducidas en bolsas y arrojadas a un pozo de unos 80 metros de profundidad situado en otra propiedad.

El segundo acusado habría llevado también el teléfono móvil de la víctima hasta las inmediaciones de Santa Cruz de Mudela, donde lo arrojó a un arroyo dentro de una bolsa de plástico.

Los restos del empresario permanecieron ocultos durante casi cuatro años y no fueron encontrados hasta junio de 2023.

OTRO EMPRESARIO, TRES AÑOS DESPUÉS

El segundo crimen que atribuye la Fiscalía al principal acusado ocurrió el 22 de julio de 2022 y presenta varias similitudes con el primero.

En esta ocasión, la víctima fue otro empresario de Manzanares con el que también mantenía una relación de amistad. El acusado había intervenido en la venta de una finca, cerrada por 1,35 millones de euros.

La mañana de los hechos, el acusado acompañó al empresario hasta La Solana, donde este recibió de los compradores 50.000 euros en efectivo como parte del pago. Después, ambos regresaron a Manzanares y se dirigieron a la finca.

Es allí donde, según la acusación, el acusado acabó de forma violenta con la vida del empresario y se apoderó de los 50.000 euros que acababa de cobrar.

La Fiscalía tampoco concreta cómo murió la segunda víctima. Los informes forenses contemplan varias posibilidades, entre ellas un fuerte golpe en la cabeza o una herida con arma blanca que provocara una hemorragia.

Tras la muerte, el principal acusado habría recurrido de nuevo al otro procesado. Ambos trasladaron el coche de la víctima hasta un polígono industrial de Albacete, donde lo abandonaron, y después regresaron en transporte público hasta Valdepeñas.

Al día siguiente, los dos se desplazaron hasta una finca del término municipal de Valdepeñas, donde, según la Fiscalía, arrojaron el cadáver a otro pozo.

El cuerpo permaneció allí hasta que la Guardia Civil lo encontró durante un registro el 14 de marzo de 2023.

UNA DECLARACIÓN PARA ENCONTRAR A LA PRIMERA VÍCTIMA

La investigación del segundo crimen terminó siendo clave para esclarecer también el primero. Los dos acusados ingresaron en prisión provisional en marzo de 2023, después de que la Guardia Civil localizara en un pozo de una finca de Valdepeñas el cadáver del empresario desaparecido en 2022.

Dos meses después, el 29 de mayo de 2023, el segundo acusado declaró voluntariamente ante la Fiscalía Provincial de Ciudad Real y aportó información sobre el otro empresario de Manzanares, desaparecido desde junio de 2019.

Según recoge el escrito de acusación, esos datos permitieron posteriormente localizar los restos de la primera víctima, que llevaban casi cuatro años ocultos, y avanzar en el esclarecimiento de aquella muerte y en la presunta participación de ambos acusados.

De esta forma, la detención y encarcelamiento de los dos investigados por el segundo crimen acabó abriendo la vía para resolver también el primero, que permanecía sin esclarecer desde 2019.

Por esa colaboración, la Fiscalía aplica al segundo acusado la atenuante de confesión.

El Ministerio Público acusa al principal procesado de dos delitos de asesinato en concurso medial con dos delitos de robo con violencia y considera al otro acusado cómplice en ambos casos.

Además de las penas de prisión, reclama indemnizaciones para los familiares de las víctimas, entre ellas 90.000 euros para cada una de sus parejas, además de otras cantidades para el hermano de la primera víctima y los hijos de la segunda.