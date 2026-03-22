Piden 5 años para dos acusados de alunizar un local de Albacete y protagonizar una peligrosa fuga en coche

Archivo - Coche Policía Nacional. Imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALBACETE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección Penal del Tribunal de Instancia número 2 de Albacete juzgará el próximo lunes, 23 de marzo, a una pareja de atracadores que asaltó un establecimiento de telefonía y electrodomésticos de la ciudad mediante un alunizaje y protagonizó una peligrosa persecución por carretera, delitos por los que ha solicitado un total de cinco años de prisión.

Según detalla el escrito del Ministerio Público, recogido por Europa Press, los acusados, ayudados de otros individuos que no han podido ser identificados, estrellaron la parte trasera de un vehículo propiedad de una tercera persona contra el escaparate del establecimiento la madrugada del 2 de noviembre de 2018.

Allí robaron unos 100 euros de efectivo y algunos productos de la tienda tras fracturar la puerta del almacén con una maza, causando daños que superaron los 3.000 euros al local, antes de huir en el mismo coche y en un segundo automóvil.

Gracias a una vecina testigo de los hechos, los agentes de la Policía Nacional pudieron iniciar una rápida persecución de los atracadores por la carretera de Madrid, localizando en plena fuga a uno de los vehículos.

Durante la persecución, los acusados ignoraron las indicaciones de detenerse y realizaron maniobras peligrosas como adelantamientos en línea continua entre dos camiones, en curvas sin visibilidad y con las luces apagadas al cruzar poblaciones y carreteras con la intención de esquivar a las fuerzas de seguridad.

Tras una hora y media de persecución y gracias al apoyo de la Guardia Civil, el vehículo fue finalmente interceptado en la N-310, escapando el otro con el resto de colaboradores, que apareció semanas después calcinado en la localidad valenciana de Fuente la Higuera.