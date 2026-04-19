Piden 6 años para un hombre acusado de violar a una joven durante una noche de fiesta en Albacete

Archivo - Palacio de Justicia - EUROPA PRESS - Archivo

ALBACETE 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará este miércoles, 22 de abril, a R.C.R, acusado de violar a una joven que estaba bajo los efectos del alcohol durante una noche de fiesta en un piso de Albacete, delito por el que la Fiscalía ha pedido seis años de cárcel.

Según detalla el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en abril del 2023, cuando la víctima acudió por la tarde a una fiesta en casa de un amigo suyo donde consumió bebidas alcohólicas.

A medianoche, tras sentirse mareada, varios amigos la llevaron a una habitación de la casa para que descansara, llegando a quedarse a solas con el acusado.

Éste cerró la puerta, la desvistió y la comenzó a agredir sexualmente, ante lo que la joven le pidió que parara y la dejara tranquila.

El encausado no se detuvo hasta que la víctima se levantó y salió del dormitorio.

La joven, a consecuencia de los hechos, sufrió un perjuicio básico psicológico y reclama una indemnización por ello.

La Fiscalía, además de la pena de cárcel, ha solicitado una orden de alejamiento al acusado de 10 años, así como una indemnización de 4.875 euros.