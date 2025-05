Piden 4 años de prisión para dos acusados de causar un homicidio imprudente conduciendo borrachos en Albacete

ALBACETE, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal ha pedido cuatro años de prisión para un conductor y el copiloto de un coche acusados de causar dos accidentes que desembocaron en el homicidio imprudente de una de las dos pasajeras del turismo, mientras conducían borrachos en Albacete, y por los que serán juzgados el próximo jueves, día 29, en el Juzgado de lo Penal 3º de Albacete, como responsables de un delito de conducción bajo los efectos del alcohol, otro de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia grave.

Según el texto de la acusación, recogido por Europa Press, los hechos se remontan a la madrugada del 14 de mayo de 2019 cuando uno de los procesados conducía su vehículo por la autovía A-31 con el otro acusado como copiloto y dos pasajeras en los asientos traseros.

El conductor había ingerido una cantidad de alcohol que alteraba sus capacidades de percepción, lo que lo llevó a acabar haciendo zig zags en mitad de la carretera. Cuando intentó adelantar a un camión, el acusado perdió el control del vehículo y golpeó al tractocamión en el lateral izquierdo, quedando los dos vehículos detenidos en la autovía.

En ese momento, el conductor del camión bajó del vehículo con el chaleco reflectante y se acercó al vehículo de los acusados, donde una de las pasajeras de los asientos traseros había sufrido un corte en la pierna y su compañera estaba intentando curárselo.

Al avisar el camionero que iba a llamar a los servicios de emergencia, el acusado y el copiloto decidieron huir del lugar para que las autoridades no advirtieran su estado de embriaguez. Dado que su vehículo no arrancaba a consecuencia del impacto, el copiloto comenzó a empujar el coche por la parte trasera mientras el conductor manejaba el volante para incorporarse de nuevo en el carril derecho a pesar de no contar con luces ni señalización de emergencia.

Fue entonces cuando otro camión, que no pudo visualizarlos a tiempo en la vía ante la falta de luces, impactó contra el coche, matando a una de las pasajeras e hiriendo gravemente a la otra.