Piden cuatro años de cárcel para un hombre de Tomelloso acusado de abusar de una niña cuando salía del colegio

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CIUDAD REAL 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Ciudad Real va a juzgar el próximo jueves a A.N.L., un hombre acusado de un delito de abuso sexual a una menor de edad en Tomelloso, por unos hechos ocurridos en septiembre de 2022 y para quien la Fiscalía solicita una pena de prisión de cuatro años.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se encontró con la menor, que tenía 12 años en el momento de los hechos, cuando ésta regresaba a su domicilio tras finalizar la jornada escolar en su centro educativo.

Con el pretexto de pedirle fuego y guiado por un evidente ánimo libidinoso, se acercó a ella y la arrinconó en un lateral de la acera.

Durante aproximadamente una hora, el procesado le realizó tocamientos de carácter sexual, incluyendo pecho, glúteos y cadera, introduciendo la mano entre la ropa de la menor y por debajo del pantalón del uniforme escolar.

Como consecuencia de estos hechos, la menor sufrió síntomas de estrés postraumático, nerviosismo y ansiedad, según recoge el informe del Ministerio Fiscal.

Los hechos son calificados como un delito de abuso sexual a menor, por el que la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión para el acusado, así como la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante seis años una vez cumplida la pena de prisión.

Asimismo, el Ministerio Fiscal reclama que indemnice a la menor con 600 euros por el perjuicio causado.