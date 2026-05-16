Piden cuatro años y medio de prisión para un hombre acusado de apropiarse tres vehículos de alquiler en Tomelloso

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CIUDAD REAL 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo miércoles, 20 de mayo, a G.I.P.R., un hombre acusado de apropiarse de tres vehículos industriales alquilados y valorados en más de 67.000 euros. Unos hechos por los que la Fiscalía pide una pena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a 2021 y 2022, cuando el acusado, propietario de la mercantil Benflogística S.L., con sede en Tomelloso, suscribió con la entidad De Lage Landen International B.V. varios contratos de arrendamiento.

En concreto, los contratos afectaban a una carretilla, un tractor y una transpaleta, adquiridos por la entidad arrendadora por importes de 27.830, 41.382 y 12.705 euros, respectivamente.

La Fiscalía sostiene que, a partir de diciembre de 2022, el acusado dejó de pagar las cuotas de los tres contratos de arrendamiento.

Por este motivo, la entidad arrendadora comunicó al acusado, por burofax urgente dirigido al domicilio social de Benflogística S.L., la resolución de los contratos por incumplimiento de la condición general séptima de los mismos.

Pese a ello, y según el Ministerio Público, el acusado no procedió a la devolución de los bienes, a pesar de los intentos realizados para requerirle formalmente.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y solicita para el acusado una pena de cuatro años y seis meses de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a De Lage Landen International B.V. en la cantidad de 67.700 euros por el perjuicio económico causado