Piden penas de siete años de cárcel para tres acusados de intentar secuestrar a un varón en Mora en 2018

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TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a acoger el próximo martes, 19 de mayo, el juicio contra tres varones acusados de intentar secuestrar a otro hombre en Mora.

Según relata el escrito de Fiscalía, que recoge Europa Press, los acusados --J.L.F.T., A.L.F. y C.L.L-- urdieron un plan a fin de lograr su objetivo, siendo éste el cobro de 300.000 euros.

Para ello, contactaron previamente con el dueño de una gestoría y de una inmobiliaria de la localidad de Mora, desde un teléfono móvil, para concertar una cita al objeto de ver una finca que tenían a la venta y que se encontraba en el Camino de Mascaraque. La cita se fijó para el día 10 de noviembre de 2018 a las 17.00 horas, y se la enseñaría el dueño, J.J.G.

Así, sobre las 15.00 horas del día 10 de noviembre de 2018, J.L.F.T., en ejecución del plan, recogió a los otros dos acusados y condujo su furgoneta marca Mercedes, modelo Viano, hacia el Camino de Mascaraque de la localidad de Mora.

Llegadas las 17.00 horas, durante la visita a la finca, en el interior de la misma, dos de los acusados, se abalanzaron sobre J.J.G. y comenzaron a forcejear, golpearon a la víctima en el lado izquierdo de la cara, le ataron las manos con unas bridas y le taparon la boca con una cinta aislante de color plata.

A continuación le cogieron el móvil, le pidieron el número de desbloqueo y el teléfono de su padre. A las 17.17 horas, este recibió una llamada desde el teléfono de su hijo, con una duración de 21 segundos, pidiendo 300.000 euros en efectivo como condición para ponerle en libertad, dándole 20 minutos para reunir el dinero.

Instantes después, recibió otra llamada, con una duración de 34 segundos, en la que se repetía la referida condición. En otra llamada, los acusados manifestaban: " J. está secuestrado han pasado 5 minutos, le quedan 15".

Los procesados llegaron a realizar hasta otras cuatro llamadas durante las 17.00 horas, exigiendo nuevamente 300.000 euros para dejar en libertad a J.J.G. Ya en el Cuartel de la Guardia Civil, el padre de la víctima recibió una nueva llamada de los secuestradores, respondiendo en una ocasión un Guardia Civil.

Sobre las 17.50 horas, los acusados introdujeron a la víctima en la furgoneta Mercedes Viano y ante la presión motivada por la sospecha de haberse denunciado los hechos y la posible presencia de los guardias civiles, decidieron ponerlo en libertad, sin haber logrado su propósito, abandonando a J.J.G. en un camino rural sin asfaltar, aislado, sin luz artificial, cerca del túnel que pasa por la N-400 y la intersección con el Camino de Villamuelas de Huerta.

Como consecuencia de los hechos, J.J.G. sufrió hematoma periorbitario izquierdo, contusión en muñeca derecha, erosión en ambas manos, contusión en muslo derechos y trastorno por estrés postraumático, para cuya sanidad necesitó de una primera asistencia facultativa y de tratamiento médico consistente en valoración psiquiátrica periódica, apoyo psicoterapéutico, antidepresivos, ansiolíticos y analgésicos, de 170 días de perjuicio básico y 10 de perjuicio moderado.

A J.J.G. le han quedado secuelas consistentes en síntomas de ansiedad, conductas de evitación y episodios de reviviscencia de los hechos, valorada en 3 puntos.

Durante la entrada y registro al domicilio de J.L.F.T., sito en Cobisa, fue intervenido un rifle no poseyendo el acusado ningún tipo de licencia de armas. Se trataba de un fusil tipo Mauser,modelo 1916, del calibre 308, Winchester con no de identificación 6829, que se encontraba en eficaz estado de funcionamiento.

Por todo ello, el fiscal considera que J.L.F.T. es autor de un delito de secuestro, un delito de tenencia ilícita de armas y otro de lesiones, pidiendo ocho años de prisión para él.

Mientras, para A.L.F y para C.L.L. solicita siete años de cárcel, al considerarlos autores de un delito de secuestro y de otro de lesiones.

De igual modo, solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a J.J.G. en la cantidad de 9.250 euros por las lesiones sufridas y en la cantidad de 2.500 euros por las secuelas causadas.