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CIUDAD REAL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Ciudad Real solicita seis años de prisión y una multa de 1.000 euros para un hombre acusado de traficar con cocaína en la capital ciudadrealeña, después de que fuera sorprendido por la Policía Nacional con casi 50 gramos de esta sustancia repartidos en 31 envoltorios.

El acusado, de nacionalidad dominicana y que ya había sido condenado anteriormente por un delito de tráfico de drogas, se sentará en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real el próximo jueves, 26 de noviembre, a partir de las 10.00 horas.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a la madrugada del 10 de enero de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional sorprendieron al procesado en la avenida de Valdepeñas de Ciudad Real.

En ese momento, el hombre llevaba un envoltorio de plástico que contenía otros 31 pequeños envoltorios de cocaína, con un peso neto total de 49 gramos y una pureza media del 70%.

La Fiscalía sostiene que la droga estaba destinada a su distribución en el mercado ilícito y calcula que habría alcanzado un valor de 4.460 euros si se hubiera vendido por gramos, cantidad que se elevaría hasta los 11.267 euros en caso de comercializarse por dosis.

El escrito de acusación recoge que el procesado había sido condenado en noviembre de 2023 a un año y seis meses de prisión y multa por otro delito de tráfico de drogas.

Por ello, la Fiscalía considera que concurre la circunstancia agravante de reincidencia y solicita una pena de seis años de cárcel, además de una multa de 1.000 euros.

No obstante, el Ministerio Público también interesa que, una vez cumplidos cuatro años de prisión, el resto de la condena sea sustituida por la expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante ocho años.