Pillan a un conductor circulando a 235 km/h en una vía limitada a 120 en San Clemente (Cuenca)

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CUENCA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca detectaron en el kilómetro 126 de la autopista AP-36, término municipal de San Clemente (Cuenca), al conductor de un turismo que circulaba a 235 km/h, estando limitada la vía a 120 km/h, durante el trascurso de la campaña especial de vigilancia y control de la velocidad de la DGT, que se llevó a cabo desde el 13 al 19 de abril.

Según informa el instituto armado, el vehículo fue detenido en el kilómetro 121 de la referida autopista, procediéndose a la investigación del conductor, un varón de 42 años de edad, por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir a una velocidad superior a la permitida, al superarla en 115 km/h.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente (Cuenca).

Dicho conductor se enfrenta a penas de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, la privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.