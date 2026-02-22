La placa cerámica que conmemora el paso de Carlos V por Talavera de la Reina ya luce en la Plaza de San Jerónimo

Acto central de la programación conmemorativa del V centenario de los esponsales de Carlos V en Talavera de la Reina. - AY TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La placa cerámica que conmemora el paso del emperador Carlos V por Talavera de la Reina ya luce en la Plaza de San Jerónimo de la localidad, que ha vivido este domingo el acto central de la programación conmemorativa del V centenario de los esponsales de Carlos V, con una recreación histórica de la llegada del monarca que ha congregado a numerosos vecinos y visitantes.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha participado este domingo en el acto central, que ha comenzado a las 12.00 horas con la recreación de la llegada a caballo del emperador, quien ha dado lectura a un manifiesto explicando el motivo de su viaje, evocando así su paso por la ciudad en su camino hacia Sevilla y que ha estado acompañado por una comitiva de 50 personas.

Posteriormente, se ha celebrado un solemne tedeum en la Iglesia de Santa Catalina, interpretado por el grupo Hakuna de Talavera, y se ha inaugurado la placa cerámica conmemorativa del paso del emperador por la ciudad, obra del ceramista Nicolás Varas, con la letra del propio Carlos V, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La pieza, de 0,75 x 0,45 metros, ha quedado instalada en la Plaza de San Jerónimo, donde recordará de forma permanente este episodio histórico. La jornada ha concluido con una degustación gratuita de las tradicionales "migas del emperador", en un ambiente festivo y de gran participación ciudadana.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que "Talavera ha vuelto a demostrar que es una ciudad orgullosa de su historia y capaz de revivirla con rigor, participación y entusiasmo". Gregorio ha señalado que esta recreación "no solo sirve para recordar la estancia de Carlos V en nuestra ciudad, a la que vino hasta en tres ocasiones, sino también para reforzar nuestra identidad y proyectar nuestra riqueza patrimonial hacia el exterior".

Asimismo, ha destacado la implicación de asociaciones, especialmente de la de Fray Hernando, colectivos, y vecinos, y ha reiterado que el objetivo del equipo de Gobierno es "seguir impulsando actividades culturales y turísticas que generen oportunidades económicas y sitúen a Talavera en el lugar que merece".

El alcalde también ha recordado que esta conmemoración se enmarca en la Ruta de los Esponsales, que rememora el recorrido realizado por Isabel de Portugal desde Lisboa y por el emperador a través de la zona central de España, con parada destacada en Talavera de la Reina el 22 de febrero, donde cenó y pernoctó antes de partir hacia Oropesa. "Queremos que esta cita se consolide en el calendario cultural y turístico de la ciudad, igual que ocurrió el pasado año con el desfile imperial, que llenó nuestras calles de historia, música y color", ha concluido.

Al acto ha asistido la edil de Turismo, Gelen Delgado y varios ediles de la Corporación Municipal, además de Alberto Sanz, presidente de la Red Europea de Cooperación de Rutas de Carlos V y Quintín Correas, director gerente de la red.