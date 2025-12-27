El Plan de Entidades sin Ánimo de Lucro de C-LM ha dado una oportunidad a 266 personas desempleadas este año

La directora general de Empleo de C-LM, Elena García Zalve, ha mantenido un encuentro con la secretaria general de Acescam, María Ángeles Sánchez, y con la responsable del área organizacional de la entidad, Diony Sánchez - JCCM

CIUDAD REAL, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el impacto que el Plan de Empleo de Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) ha tenido en este año 2025, en una convocatoria que ha invertido 2,47 millones de euros para dar una oportunidad de empleo a 266 personas desempleadas en la región, a través de los 89 proyectos presentados por entidades sin ánimo de lucro.

Así lo ha destacado la directora general de Empleo, Elena García Zalve, que se ha reunido este sábado con representantes de Acescam, una de las entidades beneficiarias de esta convocatoria, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La directora general de Empleo ha mantenido un encuentro con la secretaria general de Acescam, María Ángeles Sánchez, y con la responsable del área organizacional de la entidad, Diony Sánchez. Con ellas ha compartido el impacto del programa dirigido a las entidades sin ánimo de lucro, destinado a apoyar proyectos que llevan aparejados la contratación de personas en situación de desempleo, con una mirada especial hacia aquellas que mayores dificultades tienen para encontrar una oportunidad de inserción en el mercado de trabajo.

"Este año, el Plan de Empleo de ESAL ha dado una oportunidad laboral a 266 personas desempleadas de Castilla-La Mancha con una inversión de 2,47 millones de euros por parte del Gobierno regional", ha remarcado Elena García Zalve, señalando que han sido 79 las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de la convocatoria que se ha resuelto en este 2025, con 89 proyectos aprobados.

Esta convocatoria "ha tenido un especial impacto en la provincia de Ciudad Real, donde se han aprobado 45 proyectos con una ayuda de 1,44 millones de euros, para dar cobertura a 155 contrataciones", ha indicado la directora general, detallando que Acescam ha sido una de las entidades beneficiarias, y ha agradecido su compromiso para convertir además esa oportunidad laboral para ocho personas desempleadas en un mejor servicio para las personas mayores.

"Acescam dirige ese compromiso con el empleo hacia el sector sociosanitario, y lo hace garantizando la mejor atención para las personas mayores de nuestra región", ha valorado, remarcando que, desde el año 2022, el Ejecutivo autonómico ha apoyado 24 contrataciones de personas desempleadas en proyectos desarrollados por Acescam en el ámbito sociosanitario, con una inversión de más de 211.000 euros.