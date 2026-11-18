La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en las II Jornadas de la Asociación para la Gestión Forestal y la Edificación con Madera (AGEFEM). - JCCM

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan Forestal de Castilla-La Mancha 2026-2036 que está desarrollando el Ejecutivo autonómico se prevé sea aprobado en el primer trimestre de 2027, tal y como ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Se trata de "un marco estratégico que orientará la planificación forestal regional durante la próxima década y que incorpora entre sus ejes prioritarios la prevención de incendios, la adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales".

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abordado la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y gestión forestal frente a los grandes incendios durante las II Jornadas de la Asociación para la Gestión Forestal y la Edificación con Madera (AGEFEM) celebradas en Madrid, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, profesionales y expertos para analizar los retos que afrontan los territorios forestales en un contexto marcado por la nueva realidad climática, ha informado la Junta en nota de prensa.

Gómez ha participado en la mesa de debate dedicada a la nueva generación de incendios forestales y los cambios necesarios para avanzar hacia una prevención más eficaz. Durante la jornada ha estado acompañada por el presidente de AGEFEM, Juan Ramón Gómez Pintado; el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar; y por la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara.

"Un instrumento que nos va a permitir abordar los retos del sector desde una visión integradora que conecta la conservación de los ecosistemas con las oportunidades de desarrollo del medio rural", ha afirmado Gómez.

La consejera ha indicado que Castilla-La Mancha cuenta con cerca de cuatro millones de hectáreas forestales y como uno de los mayores patrimonios forestales del país, "es un enorme potencial que debemos conservar y gestionar de forma sostenible para que siga generando beneficios ambientales, sociales y económicos en el presente y en el futuro".

En este punto, se ha referido al beneficio que suponen todos los servicios ecosistémicos que permite la masa forestal "no solo pensando en el aprovechamiento tradicional, como pueda ser la madera o la biomasa, sino también con los créditos de carbono que hoy en día son muy importantes, al ser los bosques sumideros, que nos tienen que ayudar a descarbonizar diferentes sectores. Recursos que se deben preservar al igual que el aprovechamiento del agua".

Se ha referido a la necesidad de apoyar al sector, "porque tenemos un tejido productivo escaso para nuestra masa forestal y hay que arbitrar medidas que nos permitan hacerle crecer muchísimo más".

"Confiamos que con el desarrollo de este plan podamos crecer en este sector productivo y, por lo tanto, generar más empleo, que nos hace mucha falta porque precisamente la masa forestal está situada en la zona más despoblada de nuestra Comunidad Autónoma", ha concluido la consejera.

PREVENCIÓN COMO PILAR

En su intervención, la consejera ha destacado que la prevención de incendios constituye uno de los pilares de la política forestal de Castilla-La Mancha y ha defendido "la necesidad de seguir trabajando en una gestión activa de los montes como herramienta para mejorar su capacidad de adaptación y resiliencia ante riesgos cada vez más complejos". "Somos los principales valedores de la prevención por hectárea y por habitante, precisamente porque trabajamos los 365 días del año".

Según ha explicado Gómez, "la prevención no comienza cuando aparece un incendio, sino mucho antes, a través de la gestión forestal, la planificación y el cuidado de nuestros montes. Debe abordarse desde una perspectiva integral que combine estos aspectos y la colaboración entre administraciones, profesionales y propietarios forestales".

Como ha recalcado, "tenemos muy claro que sin prevención es inútil hablar de extinción porque desgraciadamente, los grandes incendios han venido a quedarse con el cambio climático que tenemos actualmente ya instalado, y que hagamos esas labores preventivas es lo que hace posible que salvemos muchas hectáreas".

Así se ha referido el gran incendio que ha sufrido este año la región en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, "que con un potencial de más de 100.000 hectáreas, alcanzó 34.000, debido, por un lado, a la buena gestión que se hizo por parte de todos los efectivos que trabajaron en su extinción, pero también por las labores preventivas que se llevan realizando en esa zona y que hizo que nos pudiésemos apoyar en esas líneas de prevención para poder atajarlo", ha afirmado.

De esta manera, ha incidido en que "cada euro dedicado a gestionar el monte protege un patrimonio forestal estratégico para Castilla-La Mancha, y evita costes ambientales y económicos muy importantes en el futuro".