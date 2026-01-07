El Plan de Formación para el personal de la Junta constará este año de 446 cursos, con 14.662 plazas ofertadas

Escuela de Administración Regional. - JCCM

TOLEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Plan de Formación de la Junta de Comunidades para 2026, dirigido al personal de Administración General, que este año constará de 446 cursos, en los que se espera contar con 14.662 participantes entre personal funcionario y laboral de la Administración regional y de sus Organismos Autónomos.

Este Plan de Formación ha sido aprobado por la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tras ser elaborado por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Función Pública, de la que depende la Escuela de Administración Regional, ha informado la Junta en un comunicado.

Tal y como recoge la resolución que este lunes se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), estos 446 cursos se llevarán a cabo a través de 614 ediciones formativas, que supondrán 14.140 horas lectivas repartidas en once programas formativos, que van desde competencia digital o administración electrónica hasta transparencia, participación y protección de datos.

Otros programas formativos que se impartirán a través de este plan se centrarán en la formación general y específica del personal de la Junta; idiomas; responsabilidad social corporativa de la Administración pública; habilidades profesionales; autoformación; desarrollo personal, bienestar mental y hábitos de vida saludables; así como formación dirigida al personal de administración y servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha.

De las 614 ediciones formativas, 360 serán presenciales, mientras que 127 se impartirán online; 68 serán en modalidad telepresencial y 59 tendrán carácter mixto.

OFERTA FORMATIVA PARA 2026

El Plan de Formación es un instrumento básico para la mejora continua y modernización de los servicios públicos. Así, pone a disposición del personal empleado público la formación que mejore sus competencias profesionales, con el propósito de adecuar la capacidad profesional de las personas que prestan sus servicios en la Administración regional a los retos que exige la sociedad actual y de anticiparse a las futuras necesidades.

De este modo, se incrementa la formación presencial en provincias y en materias transversales, así como en habilidades de comunicación y atención al ciudadano. También se ha procedido a una revisión y ampliación de las modalidades de impartición, con el fin de promover experiencias de aprendizaje mejor adaptadas a las diferentes necesidades y objetivos.

Además, uno de los factores más relevantes en el presente Plan es la transformación digital de la Administración regional. En este sentido, para el Gobierno de Castilla-La Mancha la digitalización es un eje estratégico que resulta más efectivo si se acompaña de la adecuada capacitación digital del personal empleado público. En este contexto, la formación en competencias digitales y en el uso responsable de las tecnologías, incluida la Inteligencia Artificial es clave para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio público.

A través de la Agencia de Transformación Digital y de la Escuela de Administración Regional se están impulsando un conjunto de actividades formativas a fin de poder hacer este cambio más humano, ético y beneficioso para toda la ciudadanía.

Se podrán beneficiar de las acciones formativas que componen este Plan, con carácter general, el personal empleado público cualquiera que sea su tipo de vinculación jurídica o de la naturaleza fija o temporal de su relación de empleo, en situación de servicio activo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos, excluido el personal eventual, el personal docente y el personal estatutario del SESCAM.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

La presentación de solicitudes, cuyo plazo será de diez días hábiles a partir de mañana 8 de enero, se hará exclusivamente a través de la aplicación informática de Gestión de la Formación de la EAR, a la que se podrá acceder en la dirección https://eargestionformacion.jccm.es y también mediante el Portal del Empleado o de la página web de la EAR (http://ear.castillalamancha.es).

Podrán solicitarse hasta un máximo de cinco acciones formativas de las recogidas en la convocatoria, si bien, los cursos solicitados en materia de igualdad y aplicación de la perspectiva de género no computarán a efectos del cálculo de ese máximo.

Además, el Ejecutivo autonómico convocará este jueves, 8 de enero, los primeros 142 cursos de este Plan de Formación 2026, correspondientes a los programas formativos relativos a la formación general del personal de la Junta; competencia digital; responsabilidad social corporativa de la administración pública; habilidades profesionales; desarrollo personal, bienestar mental y hábitos de vida saludables; transparencia, participación y protección de datos; y administración electrónica.