El Plan Integral Toledo Recicla impulsa el reciclaje de vidrio en el Casco Histórico hasta las 30 toneladas

TOLEDO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El reciclaje de vidrio en el Casco Histórico ha pasado de las 12 toneladas en el mes de agosto, hasta las 30 toneladas recogidas hasta el mes de octubre, gracias al 'Plan Integral Toledo Recicla Vidrio' impulsado por el Ayuntamiento de Toledo y Ecovidrio.

El concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, celebra el éxito de esta política medioambiental y confía en que se consolide y aumenten las cifras de recogida "de este material reciclable al cien por cien y que tiene una larga vida, especialmente en el último mes de diciembre con motivo de las celebraciones navideñas".

Gracias a este plan, se instalaron 48 contenedores de 240 litros en todo el Casco Histórico y se puso en marcha una campaña de información dirigida a más de 4.600 domicilios, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

También se impulsó con nuevas rutas la campaña 'Puerta a Puerta' dirigida a los 147 establecimientos hosteleros a los que se les entregó 130 cubos específicos para almacenar vidrio, ya que el sector consume más del 50% de los envases de vidrio de un solo uso.

Estas actuaciones se suman a otras medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Toledo para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos del Casco Histórico, entre ellas, la eliminación del bolseo, la puesta en marcha de dos ecopuntos para facilitar el reciclaje en el barrio o la implantación de puntos limpios móviles en toda la ciudad.