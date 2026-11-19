Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Foto de archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

CIUDAD REAL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lanzado este jueves un mensaje de "absoluta tranquilidad" al sector pesquero después de que la Comisión Europea haya abierto un expediente a España por permitir más días de pesca de los autorizados en el Mediterráneo, defendiendo la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno.

"Nosotros somos gente de ley, negociamos duro y cuando llegamos a un acuerdo lo cumplimos", ha afirmado Planas a preguntas de los periodistas durante un acto electoral del PSOE celebrado en Manzanares (Ciudad Real), después de conocerse que Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento a España y le ha concedido dos meses para responder.

El ministro ha explicado que lo que cuestiona la Comisión Europea son las compensaciones derivadas del acuerdo alcanzado "por unanimidad" entre los Estados miembros en diciembre de 2025, una medida que, según ha defendido, es "exactamente similar" a la aprobada en diciembre de 2024, que entonces no fue cuestionada por Bruselas.

Asimismo, ha recordado que el acuerdo del pasado diciembre contemplaba la prolongación de los 143 días de faena para la flota de arrastre del Mediterráneo.

"Con absoluta transparencia, con absoluta legalidad y al mismo tiempo con absoluta firmeza, vamos a facilitar todos los datos a la Comisión Europea para, lógicamente, que este tema quede aclarado", ha asegurado.

"NI UN DÍA MENOS" DE PESCA EN 2027

Planas ha vinculado este expediente con las negociaciones que tendrán lugar en diciembre para establecer las posibilidades de pesca del próximo año, reclamando a Bruselas que reconozca el esfuerzo realizado por los pescadores españoles y la mejora de las poblaciones de peces.

"España no está dispuesta a aceptar ni un día menos de trabajo que el que aceptamos para este año", ha advertido, expresando incluso su intención de ampliar las jornadas autorizadas. "Incluso más, algún día más. Yo siempre aspiro más", ha añadido.

Finalmente, ha explicado que esta posición fue compartida este miércoles con las comunidades autónomas en el Consejo Consultivo, donde se acordó mantener los 143 días de pesca como punto de partida para las próximas negociaciones europeas.