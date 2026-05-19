La plantilla de Brahm Manzanares rechaza la propuesta empresarial para la firma del convenio e irá a la huelga

Archivo - Concentración de trabajadores en la empresa Brahm (Manzanares). - UGT - Archivo

CIUDAD REAL 19 May. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la planta de la multinacional Brahm en Manzanares ha rechazado la propuesta de la dirección para la firma del convenio colectivo y convocarán una huelga.

Así lo ha anunciado la central sindical UGT, que ha apuntado que las discrepancias con el aspecto salarial de la propuesta, valorado como "muy insuficiente", ha sido la causa principal del rechazo.

Tras las votaciones llevadas a cabo durante la jornada del lunes -en los turnos de mañana, tarde y noche-, el 78,1% de la plantilla decidió no aceptar el planteamiento de la empresa, según ha informado el sindicato por nota de prensa.

El Comité de Empresa de Brahm -con 150 personas en su plantilla de Manzanares, donde se dedica a la fabricación de componentes de automóvil, maquinaria agrícola y defensa- exige para 2026, 2027 y 2028 subidas acordes a lo establecido en el Convenio Colectivo del Metal de la Provincia de Ciudad Real, esto es, del 4% por cada año.

Según UGT, el Comité de Empresa lamenta que la propuesta de la dirección aún queda muy lejos de las pretensiones de la parte social, lo que implica la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores y trabajadoras.

Después de semanas de movilizaciones, en unos días tendrá lugar la mediación en el jurado arbitral previa a la huelga. De no alcanzar ahí un acuerdo, el Comité fijará los días de huelga.