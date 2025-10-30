La plantilla de Mahle vota este jueves el preacuerdo sobre el ERE, que deja a 506 trabajadores fuera de la empresa

Archivo - CCOO y UGT arropan a la plantilla de Mahle y al pueblo de Motilla del Palancar en su primera manifestación contra el ERE. - CCOO - Archivo

CUENCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos y la dirección de Mahle han llegado a un preacuerdo con el que se pone fin al periodo de consultas que finalizaba este 30 de octubre.

Según informa en nota de prensa los sindicatos, finalmente serán 466 las personas trabajadoras que abandonarán la empresa en la planta de Motilla y 40 en la de Paterna.

La indemnización se ha fijado en 31 días sin tope para los trabajadores y trabajadoras con una antigüedad inferior a 10 años, lo que supondría una cantidad de entre 5.000 y 14.000 euros como mínimo.

Son las indemnizaciones mínimas garantizadas en función de los tramos de antigüedad. Para los más veteranos, serán de 33 días, con tope de 24 mensualidades.

De igual modo, se articula un plan de rentas para los trabajadores y trabajadoras mayores de 55 años que voluntariamente se acojan al plan.Una consultora externa les proporcionará asesoramiento individualizado.

La medida se considera "insuficiente" por parte de la representación laboral que exigía a la empresa que garantizara un salario mínimo de al menos un 70% y no la distribución de la indemnización en los siguientes años.

Se ha acordado la creación de una bolsa de empleo por la que cualquier afectado o afectada tendrá prioridad en caso de vacante en los siguientes 3 años.

Los despidos, 341 en noviembre y 125 en marzo de 2026, se notificarán el 7 de noviembre si bien las personas notificadas no tendrán que acudir desde el día 1 contando como permiso retribuido.

El contenido del preacuerdo será sometido a votación en las asambleas que se celebrarán en la empresa en turno de mañana y tarde.

De ser ratificado, se pondría fin a la negociación del ERE que se inició el pasado 30 de septiembre.