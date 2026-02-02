La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera se disuelve tras alcanzar sus objetivos fundacionales

Archivo - Río Tajo a su paso por Talavera. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina ha decidido disolverse, "al haber alcanzado los objetivos previstos en su fundación en el año 2006".

Así lo ha comunicado la propia plataforma en un comunicado, en el que informa de que dicha decisión se adoptó en la asamblea celebrada el pasado viernes, tal y como establecen los estatutos.

Explican que durante estas dos décadas, han trabajado en varias líneas --divulgativa, social, técnica y jurídica--, y que en los últimos años las iniciativas se han centrado en el campo jurídico, "con el objetivo de apuntalar en el marco legislativo nacional los caudales ecológicos en el Eje del Tajo y en Talavera de la Reina en especial".

"Con la última sentencia emitida por el Tribunal Supremo, la 515/2025, que se viene a sumar a las logradas en 2019, se cierra un ciclo de trabajo de la Plataforma, que ha conseguido durante estos años, en primer lugar denunciar la situación del Tajo y el expolio del trasvase Tajo-Segura; en segundo, doblegar la política de aguas del Gobierno de España, obligándole a implementar regímenes de caudales ecológicos en el Tajo, a la vez que limitar los envíos por el Tajo-Segura. Y, finalmente, demostrar que con trabajo y tesón se consiguen resultados, más allá de las inercias políticas e intereses económicos".

Lamentan que sea "el propio Gobierno de España el que, en rebeldía frente a las sentencias y su propio Plan de cuenca del Tajo de 2023, acorralado en sus propias contradicciones, se niega a acatar la realidad y lo dictado por el Tribunal Supremo, huyendo hacia escenarios anacrónicos y ya superados".

Tras asegurar que a lo largo de casi 20 años el trabajo ha sido "denso y amplio" junto con la Red del Tajo/Tejo, advierten de que su lucha "por el Tajo y el Alberchéno acaba aquí".

"Sí la de la Plataforma, movimiento social que ha situado a Talavera de la Reina como capital en el mapa de los conflictos sociales por el agua, y al Tajo en el centro de la discusión por la gestión sostenible y participada del agua y los ríos, coherente con principios europeos. Entramos en tiempos nuevos que deben dar soluciones nuevas y contemporáneas a los retos que nos enfrentamos. Talavera debe seguir luchando por el Tajo y el Alberche. Lo conseguido sólo es el inicio. No hay que cejar", reclaman.