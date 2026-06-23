Plena Inclusión C-LM celebra su Asamblea General en Toledo con cambio de organigrama y adhesión a la POI como claves

Asamblea general de Plena Inclusión - PLENA INCLUSIÓN

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de Plena inclusión Castilla-La Mancha en Toledo ha acogido este martes la celebración de su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

Bajo la presidencia de Francisco Serrano, el movimiento asociativo regional se ha reunido para hacer balance del último año, trazar las líneas estratégicas del futuro inmediato y ratificar cambios estatutarios e institucionales clave que marcan un hito para la organización, según ha informado Plena Inclusión por nota de prensa.

Uno de los momentos más significativos de la jornada ha sido la aprobación de la modificación de los Estatutos de Plena inclusión CLM, concretamente en su artículo 31, relativo a 'De la Junta Directiva y su composición'.

Con la nueva redacción, la Junta Directiva estará integrada por entre 7 y 12 representantes; contará con, al menos, un representante de cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha, y garantizará la presencia de, al menos, dos miembros de la Plataforma Regional de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual o del desarrollo de Castilla-La Mancha.

Si bien antes se estipulaba simplemente la presencia de dos personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID), ahora se exige formalmente que formen parte de la Plataforma Regional.

PETICIÓN DE ADHESIÓN A LA POI Y BALANCE

También se ha abordado la petición de adhesión a la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) de Castilla-La Mancha, así como de la incorporación de tres entidades, Afacadig, Sagratea y El Castellar.

Durante la sesión ordinaria, los presidentes y representantes legales han aprobado la Memoria Anual de 2025, así como el Plan de Acción y el Presupuesto para 2026.

La Memoria de 2025 ha dejado constancia de un año repleto de logros en el que se consolidó la incidencia política al más alto nivel.

Entre los hitos destacados se recordaron las reuniones de la Plataforma Regional con numerosas autoridades regionales y locales, además de una histórica intervención en el Consejo de Gobierno autonómico.

De cara al presente ejercicio, el Plan de Acción 2026 centrará sus esfuerzos en áreas esenciales como la infancia, la accesibilidad cognitiva, el empleo personalizado, el apoyo activo, la educación inclusiva y el acceso a la justicia, entre otros.

Todo este despliegue de proyectos estará respaldado por un Presupuesto para 2026 completamente equilibrado asegurando la sostenibilidad de las actividades formativas, de ocio y de acompañamiento familiar en toda la comunidad autónoma.