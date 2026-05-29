El pleno aprueba instar a Ministerio y Junta a garantizar la parada del AVE Madrid-Lisboa en Toledo

Pleno en el Ayuntamiento de Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a adoptar una solución definitiva que garantice la integración de Toledo en el trazado del AVE Madrid-Lisboa, y a su correspondiente parada en la capital regional.

Una moción, presentada por el Grupo Municipal Vox, que ha salido adelante con los votos a favor del Grupo Municipal Popular, y con el voto en contra del Partido Socialista y de IU-Podemos. El texto no se salido completo pues, a petición del PP, se ha suprimido el primer punto relativo al nombramietno de 'persona non grata' al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al consejero de Fomento, Nacho Hernando.

El portavoz de Vox, Juan Marín, ha asegurado que el anuncio de que se ha optado por una alternativa provisional por Bargas supone "relegar a Toledo de un proyecto estratégico nacional, repitiendo el error histórico de hace 34 años, al dejar a la ciudad fuera del trazado del AVE a Andalucía".

"Se vuelve a marginar a Toledo, ya que lo provisional muchas veces se convierte en definitivo, sobre todo cuando se va a realizar una inversión de casi 400 millones de euros", ha alertado.

El equipo de Gobierno también ha aprobado la moción de Vox por la que instan al Gobierno de España, a través de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, a proceder a la apertura del Museo Postal y Telegráfico de Toledo, en coherencia con el avanzado estado de ejecución del proyecto y los compromisos públicos adquiridos. Estaba previsto que se abriese sus puertas a finales del año 202.,

La suma de votos de PP y Vox ha votado en contra de la propuesta socialista de dotar a todos los colegios públicos de Toledo de climatización. El edil de Educación, Daniel Morcillo, pese a admitir lo apropiado de la propuesta, ha defendido que "instalar aire acondicionado en los centros escolares es una competencia de la Junta, que traslada el problema a los ayuntamientos".

Por contra, los socialistas, que han lamentado que el equipo de Gobierno no haya aprovechado las convocatorias existentes para acometer un proyecto integral, le ha pedido que explique el motivo por el que decidió actuar únicamente en dos colegios y en los otros 14 no.

Tampoco ha prosperado la segunda moción socialista por la que urgían a paralizar las actuaciones iniciadas en el Valle hasta que se informe públicamente sobre el proyecto y sus posibles impactos ambientales y patrimoniales.

"¿De verdad creen que se puede actuar en uno de los paisajes más sensibles y emblemáticos de Toledo entrando con maquinaria pesada y alterando el entorno según el criterio exclusivo del alcalde?", han cuestionado.

En su réplica, el concejal Florentino Delgado, ha defendido que no hay ningún motivo que justifique la paralización de una obra que ha sido tramitada adecuadamente y es "un ejemplo de la gestión de Gobierno", donde ha habido participación ciudadana, incluida la del grupo Arba.

IU-Podemos tampoco ha conseguido sacar adelante su moción, en la que pedía consignar una partida que adecue el antiguo centro de salud de Santa Bárbara para convertirlo en la casa de la juventud de la ciudad.

Según el edil de Educación, el edificio no es el adecuado, ya que anteriormente acogió un servicio sanitario con condicionantes técnicos. Además, Vox apuesta por "no encerrar a los jóvenes en un espacio, sino que sean todos los barrios los que ofrezcan programas vivos para mejorar la vida de este colectivo".