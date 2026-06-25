El pleno del Ayuntamiento de Hellín abordará la compra del Teatro Victoria

Alcaldía ha realizado una petición al pleno para poner en marcha el proceso de adquisión. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha remitido una propuesta de Alcaldía para que el pleno municipal apruebe iniciar el procedimiento administrativo para realizar la adquisición del Teatro Victoria de la ciudad.

Todo ello, según ha detallado el primer edil, después de que la familia propietaria haya trasladado formalmente al Consistorio su voluntad de vender el inmueble que es uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En la propuesta de alcaldía, Serena ha expuesto la necesidad de analizar esta oportunidad por el valor histórico, cultural y sentimental que el Teatro Victoria representa para tantas generaciones de vecinos; a lo que se suma que, desde su reapertura, es el único espacio que permite alojar bajo techo eventos y reuniones de más de 500 personas en todo el municipio.

La oferta planteada por la propiedad incluye la totalidad del inmueble; que contiene tres viviendas, el teatro, oficinas, locales y el sótano. Los propietarios han manifestado su deseo de que el conjunto mantenga una función vinculada al uso y disfrute de la ciudadanía, preservando así el legado familiar y la actividad cultural asociada al Teatro Victoria.

En el documento Serena agradece públicamente el gesto de la familia Guerrero Labrador y su voluntad que se siga formando parte de la identidad de Hellín y del ámbito cultural de la ciudad.

"Esta acción es preceptiva a día de hoy", según el regidor, si se tiene en cuenta que el Gobierno regional "lleva casi cuatro legislaturas ya sin ofrecer solución viable a la de reanudación de las obras del auditorio proyectado por el expresidente autonómico, José María Barreda, que se iniciaron hace casi 20 años.

"No podemos seguir esperando una eterna quimera", ha sentenciado el primer edil, que ha planteado la necesidad de seguir invirtiendo en el Teatro Victoria para convertirlo en un espacio cultural y social en el marco de un edificio restaurado, cómodo y moderno.