El Pleno de Diputación de Ciudad Real reaviva la polémica por no enviar medios del SCIS al incendio de La Mierla

Pleno de la Diputación de Ciudad Real - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha reavivado este lunes el enfrentamiento por la decisión de no enviar bomberos del Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) al incendio de La Mierla, en Guadalajara, siendo la única institución provincial de Castilla-La Mancha que no desplazó efectivos.

El portavoz socialista, José Manuel Bolaños, ha acusado al presidente provincial, Miguel Ángel Valverde, de esconderse detrás de los técnicos para justificar una decisión política y le ha advertido de que, si mantiene esa forma de ejercer su responsabilidad, "por nosotros se puede marchar cuando usted quiera".

Bolaños ha considerado que la negativa a colaborar "no representa lo más mínimo" a los doce diputados del PSOE y ha asegurado que ha dejado una imagen de la institución "difícil de borrar".

"Han estado todas las administraciones, todas menos la que usted dirige", ha reprochado, antes de pedir a Valverde que, ante futuras emergencias, "abandone de una vez por todas el cálculo político".

El portavoz socialista también ha cuestionado la existencia de una reunión técnica que avalara la decisión, al señalar que no hay acta, y ha rechazado que la falta de plantilla justificara la ausencia del SCIS.

Según sus datos, la plantilla operativa diaria se sitúa entre 32 y 35 bomberos, mientras que la plantilla efectiva ronda las 250 personas, con entre 175 y 180 efectivos destinados directamente a tareas de extinción.

Bolaños ha defendido además que durante la anterior legislatura se incorporaron 63 bomberos mediante las ofertas de empleo público de 2018 y 2023, frente a la falta de incorporaciones que ha atribuido al actual Gobierno provincial.

VALVERDE DEFIENDE LA DECISIÓN TÉCNICA

Valverde ha negado haber participado directamente en la decisión y ha sostenido que esta fue adoptada por los responsables del Consorcio y de los servicios operativos.

El presidente ha citado un informe técnico que concluye que, con 84 bomberos disponibles, no existía capacidad excedentaria para enviar medios a otra provincia sin comprometer la seguridad de Ciudad Real.

También ha preguntado qué habría ocurrido si, tras desplazar efectivos a Guadalajara, se hubiera declarado un incendio grave en la provincia, y ha acusado al PSOE de reclamar una medida que habría podido desproteger a los municipios ciudadrealeños.

Valverde ha asegurado además que durante el actual mandato se han incorporado más de un centenar de bomberos entre ofertas públicas de empleo y bolsas de trabajo, aunque ha reconocido que el SCIS continúa arrastrando un "déficit estructural".

Finalmente, ha exigido a Bolaños que rectifique y pida disculpas, al considerar que el PSOE y el Gobierno regional están utilizando el incendio para dañar la imagen de la Diputación y de su presidente.

700.000 EUROS PARA AYUDAS TAURINAS

Más allá del enfrentamiento por el incendio de La Mierla, el pleno ha aprobado una modificación de crédito de 893.000 euros, con la abstención del Grupo Socialista.

La principal partida, dotada con 700.000 euros, permitirá ampliar la convocatoria de impulso a la tauromaquia para atender todas las solicitudes presentadas por los municipios.

La modificación incluye también 75.000 euros para un convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, dirigido a facilitar el acceso a los medicamentos a personas mayores, con discapacidad o con dificultades para desplazarse, especialmente en el medio rural.

El resto se destinará principalmente a subvenciones y proyectos culturales promovidos por entidades, asociaciones y ayuntamientos.

El PSOE ha considerado que el incremento para los festejos taurinos busca corregir una convocatoria mal calculada y ha advertido de una posible "burbuja taurina", mientras el Gobierno provincial ha defendido que la ampliación demuestra el "éxito" de estas ayudas.