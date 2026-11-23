TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario de la Diputación de Toledo ha aprobado el inicio de expediente para la contratación, por procedimiento abierto y en tres lotes geográficos, del nuevo contrato de concesión para la conservación y mejora de 957 km de carreteras provinciales durante 20 años por un presupuesto base de 228,92 millones de euros

La Corporación provincial ha abordado también el cierre de los contratos anteriores, aprobando la liquidación de la Zona 1 por 4,8 millones a favor de la concesionaria, fijando un saldo final a cero en la Zona 3 y posponiendo el cierre de la Zona 2 a la espera de finalizar unas obras en Corral de Almaguer

El pleno, que ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, ha ratificado la incorporación de la diputada María Belén Sánchez Martín a las comisiones informativas y se ha admitido a trámite el recurso sobre la bolsa de secretarios-interventores, manteniendo su vigencia.

El asunto principal que ha centrado la sesión plenaria extraordinaria ha sido el visto bueno al inicio del expediente para la contratación del nuevo contrato de concesión de obra pública destinada a la red provincial de carreteras.

Tras incorporar los dictámenes preceptivos de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), la actuación prevé una importante inversión distribuida a lo largo de un plazo de concesión de 20 años, que incluye un periodo inicial de 8 años para la ejecución de las obras.

Este macroproyecto se ejecutará por el concesionario mediante pagos vinculados a estrictos indicadores de calidad y se articulará en tres grandes lotes geográficos que abarcan un total de 957 kilómetros de vías.

En concreto, el Lote 1 corresponde a la comarca de Talavera con 414,25 km y un presupuesto de 98,83 millones de euros; el Lote 2 engloba a La Sagra y Ocaña con 232,89 km y 56,78 millones de euros; y el Lote 3 cubre la comarca de Toledo con 309,86 km y 73,31 millones de euros.

Dada la envergadura económica del contrato y su repercusión provincial, el Pleno ha solicitado la competencia que en su día delegó en la Junta de Gobierno para aprobar el inicio de este procedimiento de regulación armonizada y autorizar la modificación de los límites de financiación plurianual.

ANTERIORES CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

La sesión ha avanzado en la culminación y regularización económica de los tres anteriores contratos de concesión adjudicados en el año 2006.

Por un lado, se ha aprobado la liquidación de las obras ejecutadas de la Zona 1 a favor de la empresa EXVITOSA por un importe total de 4.807.980,85 euros, tras producirse la recepción formal de las carreteras el pasado mes de octubre.

Por otro lado, en relación con la Zona 2, el Pleno ha acordado destinar 458.550,51 euros del fondo de reversión a obras de mejoras en siete tramos viarios realizadas en los últimos años, con trabajos en vías de Santa Cruz de la Zarza, Borox, Esquivias, Lominchar, Recas, Yuncler y Villamuelas.

Del mismo modo, se ha ratificado posponer la liquidación definitiva de esta misma zona hasta que concluyan por completo las obras del paseo peatonal contiguo a la carretera TO-2788 en Corral de Almaguer.

En cuanto a la Zona 3, se ha aprobado el cierre de la liquidación con la entidad Lozoya Conservación Zona 3, S.A. sin saldo a favor de ninguna de las partes, al quedar debidamente compensados todos los ajustes económicos.

OTROS ASUNTOS

Finalmente, en el bloque de organización interna y asuntos de Presidencia, el Pleno ha formalizado la adscripción de la diputada María Belén Sánchez Martín como vocal de las Comisiones Informativas de Presupuesto, Hacienda y Especial de Cuentas, de Cooperación e Infraestructuras, del Consejo Rector del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria, y también en la Fundación Ortega y Gasset.

También se ha debatido y admitido a trámite el recurso de reposición interpuesto por el Grupo Socialista contra el programa de cooperación para la bolsa de empleo de secretarios-interventores interinos.

La propuesta contempla denegar la suspensión cautelar de dicho programa solicitada por la oposición, manteniendo su plena eficacia y vigencia por razones de interés público, a la espera de que el departamento competente emita el informe técnico preceptivo sobre el fondo del recurso.

PSOE

El Grupo Socialista de la Diputación de Toledo ha lamentado que Partido Popular y Vox hayan rechazado tres de las cuatro enmiendas que presentó al proyecto de presupuestos provinciales para 2027.

La portavoz socialista, Tita García Élez, ha lamentado que el Gobierno provincial de PP y Vox "dé la espalda" a municipios que necesitan actuaciones rápidas y urgentes para garantizar el abastecimiento de agua. Ha recordado que esta es "una prestación esencial para quienes viven en estos pueblos y para sus posibilidades de desarrollo".

En el caso de la Mancomunidad de Cabeza del Torcón, la propuesta socialista buscaba contribuir a mejorar el suministro de diez municipios en los que viven más de 13.000 vecinos y vecinas. La enmienda incluía también actuaciones en la Mancomunidad del Pusa, cuyos municipios han trasladado dificultades de abastecimiento, y mejoras en los sistemas de captación, conducción y potabilización del agua de los pueblos vinculados a la balsa de Torinas.

La portavoz ha cuestionado, además, la falta de concreción de las obras previstas en la balsa de Torinas, de cuyo mantenimiento se ocupa la propia Diputación. A su juicio, "remitir las necesidades de esta infraestructura a partidas genéricas evidencia una falta de compromiso con los municipios de la Sierra de San Vicente a los que presta servicio".

García Élez también ha lamentado que PP y Vox hayan rechazado aumentar de 250.000 a 800.000 euros la aportación provincial para rehabilitar el patrimonio histórico de Talavera de la Reina. Ha rechazado el argumento de que la ayuda prevista para la ciudad sea suficiente y ha defendido que la Diputación debe contribuir a atender las necesidades de conservación de su patrimonio.

La portavoz socialista ha reclamado "igualdad entre los territorios" en el apoyo provincial a la conservación patrimonial. En este sentido, ha criticado las diferencias de inversión entre municipios y ha avanzado que el Grupo Socialista seguirá presentando iniciativas para impulsar las actuaciones que necesita Talavera.

La tercera enmienda rechazada proponía destinar un millón de euros a un Programa de Cooperación y Asistencia Integral a Municipios. Su objetivo era reforzar la atención de la Diputación a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, mediante personal y asistencia técnica para sacar adelante proyectos y actuaciones municipales.

García Élez ha explicado que "muchos ayuntamientos necesitan ayuda incluso para elaborar una memoria valorada o un proyecto de mejora de una plaza o del alcantarillado". Por ello, ha defendido la reforma del servicio provincial de asistencia para dar respuesta a una de las principales demandas que los municipios han trasladado al Grupo Socialista.

Por último, la portavoz ha valorado positivamente que PP y Vox hayan aceptado la enmienda socialista para aportar 200.000 euros a la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche. Esta financiación se sumará a la aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para redactar el proyecto constructivo de modernización del regadío de Talavera y su comarca.

García Élez ha agradecido el apoyo a esta propuesta y ha pedido que se tramite con rapidez para que el proyecto pueda ponerse en marcha cuanto antes. Ha destacado que la modernización de las infraestructuras de riego contribuirá al desarrollo del sector primario y ha reivindicado el trabajo del Grupo Socialista para incorporar esta ayuda a los presupuestos provinciales.