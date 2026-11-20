Pleno Infantil y Adolescente de Toledo - AY TOLEDO

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Infantil y Adolescente en Toledo ha propuesta crear 'puntos azules' como lugares seguros frente a la violencia, protocolos más eficaces frente al acoso escolar y más espacios verdes y parques más accesibles, una batería de propuestas que el Consistorio toledano se ha comprometido a estudiar.

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha presidido este viernes el Pleno Infantil y Adolescente con motivo del Día Mundial de la Infancia que se celebra este 20 de noviembre y que ha reunido a los integrantes del Consejo de Participación Infantil y Adolescente en el Salón de Plenos.

Durante la sesión, a la que también ha asistido el presidente de Unicef Castilla-La Mancha, Eduardo Sánchez Butragueño, la concejala de Asuntos Sociales, ha destacado la importancia de dar voz a los niños y niñas de Toledo, "que no son el futuro, sino el presente", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Por ello, Illescas ha señalado que esta iniciativa permite a los más jóvenes trasladar sus propuestas, inquietudes y necesidades al Gobierno Municipal y participar activamente en la construcción del Toledo del presente y del futuro, contribuyendo así a mejorar nuestra ciudad.

En este sentido, ha avanzado que el Ayuntamiento estudiará las propuestas que hoy se han expuesto en el pleno y se trasladarán a las diferentes áreas del Gobierno Municipal o a aquellas administraciones competentes.

"Queremos escucharles, tomar nota y trasladar sus propuestas a las concejalías para que, en la medida de lo posible, podamos hacerlas realidad", ha señalado.

Por último, Illescas ha felicitado a todos los integrantes del Consejo de Participación Infantil y Adolescente por su trabajo representando a los niños y jóvenes de la ciudad, en un órgano en el que se ha incrementado la participación de los centros educativos, y en el que se han incorporado también niños y niñas con discapacidad intelectual.

"Tenemos un pequeño Consistorio, con su alcalde, y sus concejales y se encargan de darnos ideas, plantearnos retos y meternos presión para que sigamos trabajan", ha concluido.

Durante el Pleno Infantil y Adolescente han presentado propuestas relacionadas con la educación, la sanidad, la cultura, el medioambiente y la participación, además de asumir compromisos para mejorar la convivencia y el cuidado de la ciudad.

Entre ellas, reforzar la protección de los menores frente a cualquier forma de violencia, para lo que han propuesto la creación de "puntos azules" en parques, centros comerciales, instalaciones deportivas y otros espacios públicos, concebidos como lugares seguros a los que puedan acudir los menores que hayan sufrido una situación de violencia para recibir información, asesoramiento y apoyo.

En materia educativa, los participantes han reivindicado protocolos más eficaces frente al acoso escolar y una mayor implicación de los adultos en la detección de conflictos.

También han apostado por la creación de más espacios verdes y parques más accesibles, y se comprometen a cuidar y mantener limpios sus barrios, instalaciones deportivas y mobiliario urbano.

Por último, han solicitado al Ayuntamiento establecer un sistema de seguimiento de sus propuestas para comprobar su grado de cumplimiento y garantizar que sus voces sean escuchadas.