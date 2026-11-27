Votaciones en el Pleno Municipal de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado en su Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre una moción para instar al Ministerio de Cultura a agilizar y financiar la rehabilitación integral del Puente Viejo.

La moción, presentada de forma conjunta por los Grupos Municipales del Partido Popular y Vox, ha contado con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista, aprobándose por unanimidad.

También se pide al Ministerio de Cultura que garantice la financiación económica necesaria para ejecutar las obras de rehabilitación integral del puente, comprometiendo las partidas presupuestarias correspondientes. A su vez, se exige al Ministerio de Cultura que concrete y comunique públicamente un calendario de actuaciones que incluya los plazos para la redacción y aprobación del proyecto, su licitación, adjudicación y ejecución de las obras.

Además, se insta al Gobierno de España a que considere la recuperación del Puente Viejo de Talavera una actuación prioritaria de protección del patrimonio histórico nacional, garantizando la colaboración y los recursos económicos y técnicos necesarios.

Por parte del Grupo Socialista, el concejal Sergio de la Llave, ha valorado que exista esta unidad política para defender los intereses de Talavera, aunque ha criticado la falta de acción tanto del Gobierno municipal como del Ministerio de Cultura.

"Las competencias de rehabilitación corresponden al Ministerio de Cultura, especialmente tratándose de un Bien de Interés Cultural" han señalado, "pero eso no significa que el Ayuntamiento puedan desentenderse y dejar toda la responsabilidad en manos de otra administración.

De su lado, el portavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha apuntado a la responsabilidad compartida de la Junta, criticando la falta de una respuesta real y firme por parte de la Administración autonómica.

García-Barroso ha subrayado que el estado del puente "condiciona enormemente la movilidad de los ciudadanos y el disfrute de todos los talaveranos", por lo que ha defendido que el PP seguirá insistiendo en estas reivindicaciones en el Pleno.

En cuanto al Grupo Municipal Vox, ha trasladado a través de su portavoz, David Moreno, ha defendido que el Puente Viejo, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, no es un elemento decorativo, "hablamos de uno de los símbolos de Talavera, de nuestra historia y de una infraestructura que sigue teniendo una función fundamental para la ciudad".

Moreno se ha referido a los anuncios del pasado 23 de marzo de 2025 desde los ministerios de Cultura y Transacciones Ecológicas su participación en la recuperación del puente y que las obras de emergencia se articularían a través del 2% cultural del Ministerio para la Transición Ecológica. "Ya han pasado 20 meses y Talavera sigue sin ver comenzar las obras, veinte meses en los que los talaveranos seguimos esperando respuestas concretas", ha apostillado.

ACUSACIONES CRUZADAS SOBRE CENTROS DE DATOS Y 25N

El Pleno municipal también ha visto la retirada de una moción registrada por el Partido Popular para reclamar el blindaje de inversiones estratégicas en la ciudad como centros de datos y la instalación de Meta ante un Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España que, a juicio del PP, "puede comprometer proyectos estratégicos para Talavera de la Reina".

El portavoz popular, García-Barroso, ha responsabilizado al PSOE de que no se debatiese la moción, y ha subrayado que se trata de una normativa que afecta "trascendentalmente al futuro de Talavera" y que tiene consecuencias directas sobre su desarrollo tecnológico, por lo que el Grupo Municipal Popular consideraba imprescindible abordar esta cuestión cuanto antes.

Frente a esto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Gutiérrez, ha señalado que la moción se registró 11 minutos tarde, dando la responsabilidad a los grupos del Gobierno local. Los socialistas han recordado que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno de Talavera es claro, y no se pueden presentar mociones de ningún tipo después de las 14.00 horas del día anterior a no ser, por supuesto, que ocurra algo de extrema urgencia a partir de esa hora.

"Hay que ser un verdadero desastre, un puñetero desastre en la gestión", ha señalado, "cuando se publicó el día 21 de noviembre esta cuestión, que han tenido 7 días, 168 horas para presentarlo y sin embargo lo han hecho tarde".

También se ha producido un cruce de acusaciones en cuanto a la falta de declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Grupo Municipal Socialista ha responsabilizado al Equipo de Gobierno y, concretamente, al alcalde, José Julián Gregorio, asegurando que "ha dado la espalda a todas las mujeres y no es la primera vez que lo hace".

Además, la concejala del Grupo Socialista, María Díaz, ha criticado la moción presentada por Vox sobre esta misma cuestión, un texto que, a su juicio, "es racista, machista y contrario a los derechos de las mujeres, que además introduce planteamientos contra la identidad de género y que viene a cuestionar la violencia de género".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular y del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha lamentado la falta de acuerdo, asegurando que desde su formación se ha intentado mediar para que los grupos municipales alcancen una declaración común, porque "lo importante no son las banderías políticas, sino el mensaje claro y directo a la ciudadanía, que es que en Talavera estamos en contra de cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer sobre la mujer".

García-Barroso ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la violencia machista, denunciando los problemas con las pulseras de control y la aplicación de leyes como la del 'Solo Sí es Sí', que a su juicio ha provocado que "presuntos violadores y maltratadores salgan a la calle".