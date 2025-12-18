Pleno de Toledo aprueba las cuentas de la ciudad para 2026 con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE e IU

Pleno de Toledo - AYTO TOLEDO

TOLEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este jueves definitivamente los presupuestos de la capital regional para 2026 con los votos a favor de los grupos municipales del PP y Vox y el rechazo a los mismos por parte de PSOE e Izquierda Unida.

El concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, ha defendido estos presupuestos poniendo en valor que sean los terceros que se aprueban por parte del equipo de Gobierno y destacando que, por primera vez, se haya tendido la mano a "alguna de las propuestas" presentadas por los grupos políticos.

Por lo demás, ha resumido la cuentas resaltando que el capítulo 1 de Personal crece un 8,91%; el capítulo 2, de Gastos Corrientes de Bienes y Servicios, crece un 4,57%; los gastos financieros caen un 17,09%, las transferencias corrientes se reducen un 2,47%; el fondo de contingencia sube al 63,55%; las inversiones reales suben un 155,37%; y las transferencias de capital caen un 14,18%.

Así, ha recordado que las cuentas de la capital regional para el próximo año pasan de 109,1 millones de 2025 a 119,6 millones de euros, un crecimiento del 9,61%. "Se trata de un presupuesto compensado en ingresos y gastos, y sostenible para dar cobertura a los servicios públicos que prestamos a todos los toledanos", ha resumido.

PRESUPUESTO "SIN DIAGNÓSTICO"

El portavoz de IU Txema Fernández ha comenzado su intervención rebatiendo al concejal de Hacienda por el hecho de que haya dicho que se hayan aprobado propuestas de otros grupos para matizar que lo que "es posible" es que "sea la primera vez que se hayan transaccionado" las propuestas de otros partidos.

También ha rebatido el hecho de que haya dicho que es el mayor presupuesto de la historia, para señalar que si esto es así es porque los sindicatos en la Administración pública "han sido capaces de negociar una subida salarial importante que garantiza una menor pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores públicos", y eso "obliga" al Ayuntamiento a aumentar las partidas destinadas a los trabajadores municipales.

Bajo su punto de vista, es un presupuestos que nace "sin diagnóstico". "No es el que necesitan los vecinos porque no hay un solo informe que nos diga las necesidades que tiene la ciudad de Toledo y no sabemos qué partidas presupuestarias van a detectar las necesidades de la ciudadana en un diagnóstico riguroso".

A ello ha unido que "no aportan nada nuevo" porque van a gastar 38 millones de euros en las nóminas de los trabajadores, alrededor de 50 en privatizar servicios públicos municipales y unos tres millones y medio en contratos menores que están fuera de las posibilidades de fiscalización previa, por lo que "nunca sabremos para qué se van a destinar en la gran mayoría de los casos esos contratos menores".

"Vamos a tener que pagar la deuda por un importe de aproximadamente de 2,5 millones de euros, a lo que hay que añadir un nuevo crédito que se va a pedir de tres millones de euros. Con todo esto, ¿qué capacidad de maniobra tenemos? Y con todo esto, ¿qué decidió el Gobierno? No subir las tasas a quien sí puede pagarlas", ha lamentado.

"RESPONSABILIDAD Y AMBICIÓN"

La presidenta del Grupo Municipal Vox, Inés Cañizares, ha destacado que este presupuesto se ha realizado "con responsabilidad y con ambición, mirando al 2026 sin incrementar el esfuerzo fiscal de las familias". "Se trata de unas cuentas que amplían los recursos para servicios esenciales, que recuperan sobre todo la capacidad inversora y que contemplan obras muy concretas que mejorarán la ciudad de Toledo y, por tanto, la vida de los vecinos", ha añadido.

Ha destacado el crecimiento de las cuentas para este año para afirmar que "son equilibradas" por lo que ha dicho a IU que si se ha logrado incrementar los gatos de personal ha sido porque tienen "una contrapartida en ingresos". "Nosotros lo único que hemos hecho es cumplir con la ley y reconocer a los funcionarios esas retribuciones".

Ha abundando en que el crecimiento presupuestario permite afrontar retos sociales, infraestructuras y obras "sin trasladar una carga fiscal a vecinos". "Una de las mejoras más significativas es el fuerte aumento de la partida de inversiones reales, que pasa aproximadamente de 3,4 millones de euros en el año anterior a cerca de 8,8 millones en 2026".

Ha destacado que este hecho permite un incremento de un 155% en esta partida concreta, que devuelve al Ayuntamiento de Toledo un margen para ejecutar obras que estaban demoradas y para poner en marcha proyectos estructurales, destacando entre estas actuaciones las nuevas dependencias de la Policía Local, "una inversión muy importante y muy necesaria", además de actuaciones en infraestructuras urbanas.

"Reforzamos lo esencial, sin trasladar costes a los hogares y con inversiones reales y tangibles, no con promesas incumplidas, que es a lo que estábamos acostumbrados en las últimas legislaturas", ha concluido la presidenta del Grupo Municipal Vox.

"UN FUTURO OSCURO" PARA TOLEDO

La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha señalado que a los socialistas no les gustan estos terceros presupuestos del equipo de Gobierno porque "no reconocen las necesidades reales de la ciudad y por tanto no las recogen y nos dibujan un futuro oscuro para la ciudad de Toledo".

Ha hecho un repaso de los dos presupuestos anteriores para señalar que los del 2024 fueron "improvisados" y "muy poco trabajados", caracterizándose por "subida de impuestos, cero inversiones y muchos anuncios que no cumplieron, entre ellos el parquin de la parte trasera del parque de la Vega, que después tuvieron que reconocer ustedes mismos que estaba sobredimensionado".

A ello ha añadido que los presupuestos de 2025 se han caracterizado por una segunda subida de impuestos por la "escasa" inversión en materia de cultura pese a querer ser Capital Europea de la Cultura y la "nula inversión" en materia de deporte, "más allá de la compra del título de Ciudad Europea del Deporte".

Por ello, ha afirmado que los presupuestos de 2026 "resumen muy bien" la gestión diaria del equipo de Gobierno al contener "cero planificación" y ser "improvisados". "Después de haber sido enmendados por el propio equipo de Gobierno, han pasado de ser los presupuestos fake a los presupuestos fake 2.0".

"Hacen las cuentas y a los pocos días deciden que están mal hechos. Es Vox quien decide y convierten la Comisión de Hacienda, donde se trataron esos presupuestos y las enmiendas, en un espectáculo, quitando dinero de unas partidas que anteriormente los concejales del Gobierno habían defendido como necesarias y por eso muchas de ellas se habían incrementado", ha sostenido.

Finalmente, desde el PP, su portavoz, Juan José Alcalde, ha respondido a los socialistas que aprobar unos presupuestos como estos y debatirlos este jueves en el pleno es mirar hacia el futuro. "Futuro es ver la necesidad de los toledanos y cumplirlas, lo que ustedes no hacían", le ha reprochado a los socialistas.

Ha lamentado que desde el Grupo Municipal Socialistas sigan "empeñados" en que hay una subida de impuestos, para decirles que siguen también "empeñados en las mentiras", respondiendo la subida del agua fue por sentencia judicial firme y la de basura por ley, defendiendo así que el equipo de Gobierno cumple con lo dictado por los órganos judiciales, no como hacía el PSOE, ha dicho a De la Cruz.