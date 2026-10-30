El pleno de Toledo guarda un minuto de silencio y el alcalde agradece la solidaridad de los toledanos

Minuto de silencio en el pleno del Ayuntamiento de Toledo por el accidente ferroviario de Urda. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha trasladado su agradecimiento a toda la sociedad toledana por la respuesta, la solidaridad y la colaboración demostradas ante la tragedia ferroviaria que ha golpeado especialmente a la provincia de Toledo y que ha llenado de dolor a toda la ciudad.

Antes de comenzar el Pleno municipal, que se ha celebrado con carácter de trámite y conforme a lo acordado por los grupos políticos, Velázquez ha querido reconocer públicamente el trabajo y la implicación de todas las personas y colectivos que, "desde el primer momento, se pusieron a disposición para atender las consecuencias del accidente".

El alcalde ha tenido palabras de agradecimiento para los miembros de la Corporación municipal y, especialmente, para los trabajadores del Ayuntamiento, los funcionarios y todos los servidores públicos que han trabajado para tratar de dar respuesta a esta tragedia. En este reconocimiento ha querido hacer una mención expresa a la Policía Local y, muy especialmente, al cuerpo de Bomberos, por los momentos tan duros que han tenido que atravesar.

Asimismo, ha destacado la colaboración de las asociaciones vecinales, que ofrecieron su ayuda desde el primer momento, así como de la Iglesia diocesana, los servicios funerarios y las distintas entidades que han contribuido y continúan colaborando para atender las necesidades surgidas tras el accidente.

Velázquez también ha destacado la labor de los profesionales de la psicología de Toledo, que están prestando atención a los familiares de las víctimas en unos momentos de enorme dificultad, y la de todos los profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Toledo, de los centros de salud de la ciudad y de la Comandancia de la Guardia Civil, así como de quienes han trabajado en la zona cero del accidente.

En este sentido, ha subrayado la coordinación entre el Hospital y los centros de salud de Toledo para atender de la mejor manera posible la llegada de numerosas personas a los dispositivos sanitarios habilitados.

Otro de los agradecimientos expresos ha sido para la Hermandad de Donantes de Sangre y para todos los toledanos que acudieron masivamente a donar, hasta el punto de que la propia Hermandad tuvo que solicitar que no acudieran más personas ante la avalancha de donaciones recibidas.

El alcalde ha extendido este reconocimiento a toda la ciudadanía toledana, que ha demostrado su compromiso y solidaridad ante una tragedia que ha afectado profundamente a la provincia, así como a todas las personas que participaron en los minutos de silencio convocados para expresar públicamente el respeto y el dolor por las víctimas, sus familiares y los heridos.

"Insisto en ese agradecimiento por la comprensión y por la solidaridad", ha señalado Velázquez, antes de dar paso al minuto de silencio con el que se ha iniciado la sesión plenaria.