El pleno de Valdepeñas pide por unanimidad acelerar las inversiones para modernizar la línea Madrid-Jaén

Pleno en el Ayuntamiento de Valdepeñas. - AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

CIUDAD REAL 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sesión plenaria del mes de junio de Valdepeñas ha aprobado por unanimidad de todos los grupos una declaración institucional conjunta y única en defensa de la infraestructura ferroviaria de la línea Madrid- Jaén.

Un punto en el que el alcalde, Jesús Martín, ha querido remarcar que la línea ferroviaria de Valdepeñas no corre peligro al formar parte del proyecto europeo del Corredor de Transporte Multimodal Atlántico, para el que ha pedido mayor celeridad en realizar las obras, y cuya línea arranca en Algeciras hasta llegar a diferentes ciudades europeas.

En este sentido, Martín ha aclarado que lo que se pretende lograr la Alta Velocidad, utilizando el mismo ancho vía, que difiere de la Alta Velocidad Española (AVE). "Lo importante es que acabadas todas esas inversiones del eje Atlántico entre Madrid-Jaén, el tren que ahora mismo pasa podría llegar a alcanzar una velocidad de 225 kilómetros por hora, por lo que podría llegar en una hora y cuarto en Madrid", ha señalado.

Martín remarcaba duranta su intervención que "el tren no desaparece en la línea Madrid-Jaén, otra cosa es el tipo de tren que queremos, y con esta declaración institucional queremos el mejor y que se aceleren las inversiones para cumplir los plazos con Europa, unos plazos que ya están desfasados".

Por otro lado, se ha dado luz verde por mayoría absoluta a la medida que permitirá seguir reduciendo el periodo de pago a proveedores modificando el proceso de aprobación de facturas, que pasará de Junta de Gobierno a decreto de alcaldía.

La iniciativa, que ha contado con los votos a favor del POSE y Unidas por Valdepeñas, la abstención de Vox y el voto en contra del PP y el concejal no adscrito, pretende reducir aún más el plazo, ya que debe ser inferior a 30 días, y Valdepeñas los abona en una media de 23,8 días, cumpliendo así la ley, tal y como explicaba la teniente de alcalde de Hacienda, Vanessa Irla.

"Ahora, lo que venimos a hacer es beneficiar a los proveedores del Ayuntamiento, y vienen a votar en contra. Porque si esas facturas se pueden aprobar diariamente no hay que esperar 15 días (coincidiendo con la Junta Local de Gobierno), por lo que se puede acortar a la mitad el pago medio a proveedores", ha afirmado.

HONORES

Otro de los puntos destacados ha sido la aprobación de los Honores y Distinciones 2026, que se harán entrega el próximo mes de septiembre, en el acto institucional de las Fiestas de la Vendimia y el Vino.

El pleno ha aprobado por unanimidad acordar los reconocimientos de nombramiento como Hijo Predilecto de Valdepeñas de Manuel Merlo García del Vello, así como la distinción de Hijo Adoptivo para Mario Jaén y, como propuesta de carácter excepcional propuesta por alcaldía, a Javier Pérez Avilés, que ha ocupado el puesto de jefe de los Servicios Culturales de Valdepeñas durante décadas.

Asimismo, la Medalla de Oro de la Ciudad de Valdepeñas recaerá en la Agrupación Coral "Maestro Ibáñez", en reconocimiento a su trayectoria y aportación a la vida cultural del municipio. En el ámbito artístico y cultural, la Medalla de las Bellas Artes "Gregorio Prieto" será otorgada a José María del Fresno Ortega, mientras que la Medalla de las Letras "Juan Alcaide" reconocerá la labor de Jesús María Barrajón Muñoz.

Por otro lado, la Medalla del Deporte "Caridad Ortega" distinguirá a Fernando García Santa María por su dedicación y méritos deportivos. El tejido empresarial y artesanal de la ciudad también tendrá su espacio en estos reconocimientos con la concesión de la Medalla al Mérito Artesanal a Panadería Lorca, por su trayectoria y contribución al mantenimiento de la tradición artesanal.

Finalmente, la Medalla al Servicio Desinteresado a la Comunidad será para ROSAE, Asociación de Cáncer de Mama, por su importante labor de apoyo, acompañamiento y sensibilización social.

COMISIÓN DEL 27

En otro orden de cosas, se ha acordado la aprobación de la creación de una comisión mixta entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Fundación Gregorio Prieto, con motivo de la celebración del centenario de la Generación del 27 que tendrá lugar el próximo año.

La comisión tendrá como objeto la planificación, coordinación, impulso y seguimiento de las actividades vinculadas a esa conmemoración, con especial atención a la figura y legado del artista valdepeñero Gregorio Prieto.

En otro orden de cosas, el pleno municipal ha prorrogado el contrato del servicio de Ayuda a Domicilio y solicitar a la diputación provincial la transferencia de competencias respecto al entronque de la calle Veracruz con la rotonda de la salida de Cózar, para incorporar ese tramo como viario municipal, de cara a crear un nuevo vial doble bidireccional que de salida al futuro ferial.

Además, han salido adelante puntos relacionados con la digitalización del Punto Limpio, con un convenio con la consejería de Desarrollo Sostenible para la mejora de la gestión de este recurso, así como la actualización de las bases de subvención para las Ampas de los centros educativos, lo que simplificará el proceso y aumenta la financiación municipal destinada a las mismas de los 10.000 euros a los 20.000 euros.