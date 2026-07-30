El pleno valida al Ayuntamiento de Albacete para asumir el desarrollo de Campollano Sur

Pleno en el Ayuntamiento de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado este miércoles la propuesta de inicio de procedimiento de resolución de la adjudicación del programa de actuación urbanizadora del APR-13 'Campollano Sur' del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete que permitirá retirar la condición de agente urbanizador al que la ostenta actualmente para que su desarrollo continúe mediante gestión directa, es decir, con el propio Ayuntamiento como agente urbanizador.

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Obras Públicas, Julián Garijo, ha recordado que se trata de un Programa de Actuación Urbana, PAU, aprobado en 2004, cuyo convenio urbanístico se suscribió en julio de 2005, cuyas obras fueron interrumpidas hace 13 años y que el Equipo de Gobierno está estudiando en su integridad "porque hay sentencias y reclamaciones de Adif, problemas de urbanizador, otros procesos judicializados actualmente y afecciones a terceros a tener en cuenta".

Según informa el Consistorio, el concejal ha señalado que se ha hecho un estudio de lo que falta para terminar esta actuación urbanizadora, algo que ha llevado mucho trabajo.

"La única solución que vemos y que se debería haber hecho hace tiempo es la que hemos adoptado ahora y que tiene su parte de valentía y de firmeza, es que la finalización de estas obras las acometa directamente el Ayuntamiento, si la tramitación de este expediente llega a buen término", ha dicho.

De este modo, Julián Garijo ha señalado que será el propio Ayuntamiento el que garantice la finalización de los trabajos en este ámbito.

"Nos daría vía libre para poder ejecutar el desdoblamiento del puente de Campollano, una reivindicación histórica de este polígono y de la ciudad, y también nos permitirá desarrollar más suelo industrial y terciario en Albacete".

REAPERTURA AL TRÁFICO DE VIAJEROS DE LA LÍNEA FERROVIARIA 320

El pleno también ha aprobado exigir la reapertura al tráfico de viajeros de la línea ferroviaria 320 que vertebra el corredor Chinchilla-Montearagón-Murcia del Carmen-Cartagena, estratégica para municipios como Hellín, Tobarra o Chinchilla.

A través de la declaración institucional, el Ayuntamiento de Albacete insta al Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a declarar la línea ferroviaria 320 como Obligación de Servicio Público, dada su importancia para la cohesión territorial y la movilidad de la ciudadanía.

Esta declaración de Obligación de Servicio Público permitiría garantizar la continuidad del servicio y reforzar el compromiso con la movilidad en zonas rurales, situando el interés social y la cohesión territorial por encima de criterios estrictamente económicos.

Además, se solicita al Gobierno de España a que planifique, programe y haga público un calendario de actuaciones orientado a la modernización integral de la línea 320, incluyendo su electrificación y las mejoras necesarias para garantizar un servicio seguro, eficiente y sostenible.

Asimismo, se insta a ADIF a publicar información oficial y actualizada sobre el estado de la línea y su nivel de operatividad y a RENFE a restablecer las frecuencias de viajeros vigentes hasta 2022, suspendidas temporalmente por las obras de soterramiento en Murcia y/o a establecer un servicio de transporte de viajeros regional que una Albacete y Murcia, con las paradas intermedias en las estaciones del trazado, con una regularidad suficiente y adecuada para posibilitar su máximo aprovechamiento por la ciudadanía de la provincia de Albacete y la región de Murcia.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN AGUAS NUEVAS

La sesión plenaria de este jueves también ha validado la prórroga del convenio regulador para la financiación de servicios entre el Ayuntamiento de Albacete y la Entidad Local Menor de Aguas Nuevas.

Además de la financiación destinada a gastos corrientes, el convenio contempla aportaciones específicas para inversiones, así como entregas a cuenta trimestrales con el objetivo de no perjudicar la tesorería de Aguas Nuevas y garantizar una adecuada planificación financiera.

Las aportaciones realizadas en el marco del convenio han sido de 923.000 euros para gasto corriente y 50.000 euros para inversiones en 2022; 943.000 euros y 50.000 euros en 2023; 1.033.000 euros y 150.000 euros en 2024; y 1.022.000 euros y 50.000 euros en 2025.

Respecto al ejercicio 2026, durante los dos primeros trimestres ya se han transferido 439.000 euros, lo que representa aproximadamente el 45 por ciento de la aportación anual prevista, estimándose que la financiación destinada a gasto corriente alcanzará 1.044.000 euros al cierre del ejercicio.

En el pleno de este jueves también se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Federación de Comercio de Albacete (Fecom) y la Asociación Albacete Centro para desarrollar la puesta en marcha de una campaña promocional del comercio denominada 'Bonos Comercio Albacete 2026' que cuenta con una subvención de 163.148 euros.

MODERNIZAR EL ÁREA DE SERVICIOS PARA AUTOCARAVANAS

El pleno también ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el PSOE en la que pedía mordenizar y ampliar el área de servicios para autocaravanas, caravanas y campers de la ciudad.

Esta propuesta, trabajada con el sector profesional y de usuarios y usuarias de autocaravanas y camper, como la Federación Española de Clubes Campistas o la Asociación Castellano Manchega Autocaravanista, incluye propuestas concretas como la reforma integral para el área actual de la Avenida de España, que contempla la instalación de zonas de sombra y aseos públicos, la renovación de tomas de agua homologadas, la dotación de suministro eléctrico, la mejora de los sistemas de evacuación de residuos y la ampliación de los contenedores de reciclaje.

Además, se propone mejorar la iluminación pública en el recinto y la instalación de videovigilancia conectada con la Policía Local; la implantación de señalización turística física y digital mediante un tótem interactivo provisto de códigos QR que darán acceso a la oferta cultural, comercial, gastronómica y de transporte urbano de la ciudad.

Asimismo, la moción aprobada compromete al Consistorio a iniciar los estudios técnicos necesarios para la creación de un segundo espacio municipal en una ubicación alternativa conectada con el transporte público, zonas verdes y red de carriles bici, evaluándose para ello entornos como Imaginalia, Pozo Majano o el paseo de La Cuba. La propuesta recoge la elaboración de un Plan Municipal de Conservación, que vele por el correcto funcionamiento de las instalaciones y garantice la rotación de vehículos.