La población de Albacete alcanza por primera vez en su historia los 175.875 habitantes

Vista aérea de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 2 Feb. (EUORPA PRESS) -

La población de Albacete capital y pedanías ha alcanzado por primera vez en su historia los 175.875 habitantes, lo que supone un incremento de 1.263 personas con respecto a enero del pasado año 2025, según los datos del padrón municipal a fecha 28 de enero.

Concretamente, de los 175.875 habitantes con los que cuenta Albacete capital y pedanías, el 51 por ciento son mujeres (89.554) y el 49 por ciento restante (87.321) son hombres.

En opinión del alcalde, Manuel Serrano, este crecimiento se debe a la elevada calidad de vida y seguridad con la que contamos y al carácter acogedor de los albaceteños así como a las grandes posibilidades y la variada oferta de servicios de calidad que ofrece el municipio, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Serrano ha asegurado que el Gobierno municipal seguirá trabajando para que Albacete sea cada día un lugar mejor en el que vivir para todos sus vecinos y vecinas y un sitio de referencia para aquellos que quieran hacer realidad su proyecto de vida en nuestro municipio, señalando que "aquí se vive como en ningún otro sitio".