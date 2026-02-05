Podemos advirtió al PSOE de que el PP le "traicionaría" con el Estatuto y pide "unión" para salvar la democracia de C-LM

Archivo - El coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha asegurado que desde su formación llevan advirtiendo al PSOE desde que llegó a un acuerdo con el Partido Popular sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que, "más temprano que tarde", les iban a "traicionar", como hoy ha sucedido, y además "sabíamos que el Partido Popular iba a blindar o a tratar de blindar por todos los medios el golpe electoral y el pucherazo de Cospedal".

En declaraciones a Europa Press, García Gascón ha asegurado que la enmienda presentada por los 'populares' para que no se modifique la horquilla de diputados en las Cortes regionales no es una noticia que sorprenda a Podemos.

El líder de Podemos cree que este movimiento del PP tiene que servir de "revulsivo" para que por fin todas "la mayoría democrática y plurinacional" del Congreso "nos unamos" en torno a la enmienda electoral que han presentado desde Podemos.

"Estamos dispuestos y dispuestas a hablar y a negociar para llegar al acuerdo más satisfactorio para salvar la democracia de Castilla-La Mancha, revertir el golpe electoral de Cospedal y aumentar la representatividad, por fin, del sistema electoral de Castilla-La Mancha, para que todas las voces de nuestra región puedan tener un asiento en el Parlamento", ha apostillado.

Y así, ha apuntado, "no seamos una excepción antidemocrática en toda Europa" y, sobre todo, para "impedir" que la ultraderecha entre a todas las instituciones regionales, como pretende el Partido Popular con el sistema electoral, que "ya estuvo a punto de meter a Vox en el Gobierno regional".

"Salvar la democracia frente al fascismo y salvar la democracia frente a blindar el golpe electoral de Cospedal. Desde Podemos lo tenemos claro y vamos a empujar junto al resto de fuerzas de la mayoría democrática y plurinacional del Congreso en ese sentido".