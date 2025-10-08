Polán y Guadamur serán sedes del Campeonato de selecciones provinciales de fútbol de Toledo los días 18 y 19 de octubre

Presentación de las equipaciones de los equipos toledanos en el Campeonato de selecciones provinciales. - DIPUTACIÓN

La diputada de Deportes, Pilar Martín, junto al presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), Pablo Burillo, el presidente del Comité de Fútbol Sala de Castilla-La Mancha, Juan Abellán, y el delegado provincial de la Federación, Mario Sánchez, han presentado las equipaciones de los equipos toledanos que participan en el Campeonato de selecciones provinciales de fútbol, que acogerán Polán y Guadamur los días 18 y 19 de octubre.

La competición, organizada por la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), se enmarca en la temporada 2025-2026 y está dirigida a todas las categorías, tanto de Fútbol como de Fútbol Sala, desde Sub-12 masculina y Sub-12 femenina, hasta Sub-16; donde los jugadores y jugadoras más destacados tendrán la oportunidad de acceder a las selecciones territoriales que competirán a nivel nacional.

"La Diputación de Toledo vuelve a mostrar su compromiso con el deporte escolar y el fútbol de cantera. Este apoyo permite que los jóvenes deportistas lleven nuestro nombre y valores a cada campo de juego", ha señalado Pilar Martín.

Asimismo, ha indicado que para la Diputación de Toledo es "un orgullo" que "nuestras selecciones vistan con la camiseta de la provincia, llevando nuestro nombre y nuestros valores a cada campo de juego". "Con este compromiso reafirmamos nuestra apuesta por el deporte de base, porque creemos en su capacidad para formar a personas, fomentar hábitos saludables y generar identidad y orgullo de pertenencia".

También ha querido señalar que este campeonato es mucho más que fútbol, afirmando que "es convivencia, es ilusión y es futuro. Por eso, desde la Diputación, seguiremos trabajando de la mano de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha para que nuestros jóvenes deportistas tengan las mejores oportunidades y puedan seguir creciendo dentro y fuera del terreno de juego".

Para la diputada provincial "es importante que las instituciones y entidades colaboremos en la promoción del deporte y, sobre todo, en la del deporte de base, para facilitar la práctica de nuestros jóvenes, porque cuando nos ponemos de acuerdo se crean mejores oportunidades para nuestros jóvenes y un futuro más prometedor para el deporte base".

"El deporte nos enseña a esforzarnos para superar retos, a trabajar en equipo, a respetar a nuestros compañeros y rivales, y a disfrutar del juego con honestidad. Estos es lo que queremos transmitir a nuestros jóvenes y que este campeonato ejemplifica a la perfección", ha dicho. Y ha concluido su intervención confirmando que ·este campeonato es mucho más que fútbol: es convivencia, es ilusión y es futuro."

Por su parte, Pablo Burillo ha agreadecido la colaboración de la Diputación de Toledo, señalando que el patrocinio de las equipaciones oficiales y el apoyo institucional "son fundamentales" para el desarrollo del fútbol base en la región.

Ha agradecido la implicación y compromiso de la diputada de Deportes, asegurando "que para la Federación estar en Toledo es un placer porque todo lo que solicita la Federación siempre la Diputación está ahí, no solo en este evento que estamos haciendo, de presentación de la ropa de las diferentes selecciones provinciales, sino también con los convenios que realizamos en fútbol base, a través de benjamines y prebenjamines".

El presidente regional ha querido agradecer esa colaboración a la diputada con la entrega de una camiseta de la primera equipación de la selección territorial de Castilla-La Mancha.

Con esta presentación, la Diputación de Toledo reafirma su apuesta por el deporte de base, promoviendo la convivencia, la ilusión y el futuro de los jóvenes futbolistas de la provincia.

Polán y Guadamur serán las sedes del Campeonato de selecciones provinciales los días 18 y 19 de octubre con la ayuda de la Diputación de Toledo.