La Policía Local ha practicado ya seis detenciones por robos de cable en Albacete capital

Robo de cable en Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Proximidad del Ayuntamiento de Albacete, Carlos Calero, ha informado de nuevas detenciones con motivo de los robos de cable que se vienen registrando en la ciudad.

En la noche de ayer, a las 00.16 horas, se detuvo a tres personas en la calle Felipe V, en el barrio de San Antonio Abad. Una patrulla de paisano de la Policía Local detectó conductas sospechosas y puso en marcha un operativo con agentes uniformados, que sorprendió en el lugar de los hechos a tres individuos con utensilios, herramientas y cableado eléctrico. Fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional para continuar las diligencias. Dos de las personas detenidas coinciden con las detenciones efectuadas tres días antes en la Avenida de la Mancha, en todos los casos por sustraer cable del alumbrado público en un delito de hurto agravado.

De este modo ha habido un total de seis detenciones a cargo de la Policía Local en los últimos días. El concejal ha puesto en valor que "estas detenciones se suman a otra detención a cargo de la Policía Nacional". Esto pone de manifiesto, ha apuntado, "el empeño del Ayuntamiento por poner coto a una situación no deseada que genera molestias y la lógica alarma ciudadana, aunque es un tema de seguridad en el que tenemos competencias limitadas".

Calero ha señalado que "se trata de delitos de hurto agravado por las consecuencias que acarrean para el servicio público de alumbrado, además del riesgo de electrocución para los ciudadanos por el hecho de quedar cables pelados al aire libre. Uno de los detenidos ha ingresado en prisión, y en todos los casos esperamos una acción rápida y eficaz por parte de la Justicia, que unida a la colaboración ciudadana es el camino para solucionar este problema de orden público".